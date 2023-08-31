Для зменшення навантаження учнів за кордоном: МОН запроваджує спеціальну освітню програму

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордон виїхали сотні тисяч дітей шкільного віку. Деякі з них відвідують школу за кордоном та продовжують дистанційно навчатися в українських закладах освіти. Через це діти мали багато навантаження.

Щоб зменшити навчальне навантаження для українських учнів за кордоном, Міністерство освіти й науки затвердило типову освітню програму, яка передбачає вивчення предметів українознавчого компонента.

Що передбачає освітня програма з українознавчим компонентом

У МОН розповіли, як раніше зараховували оцінки дітям, які навчилися в школі за кордоном та онлайн в українській школі. Міністерство рекомендувало закладам освіти зараховувати оцінки за предмети, які вивчаються і в закордонних, і в українських школах, переводячи їх на 12-бальну або двобальну шкалу (зараховано / не зараховано).

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Учні також мали проходити щорічне оцінювання з тих предметів, які не вивчають в закордонних школах: українських мови, літератури й історії, а також географії, громадянської освіти й захисту України.

Зараз МОН планує офіційно запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання лише предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах.

Оцінки з інших предметів, наприклад, з математики, школа виставлятиме відповідно до довідки із закордонної школи.

Типова освітня програма містить:

перелік предметів й інтегрованих курсів навчального плану типових освітніх програм України, вивчення яких не передбачено навчальними планами закордонних закладів освіти;

рекомендований розподіл кількості навчальних годин на тиждень для вивчення предметів навчального плану;

додаткові години для проведення індивідуальних консультацій та групових занять, які можна використати для організації коригувального навчання;

вимоги до осіб, які можуть здобувати освіту відповідно до цієї програми;

рекомендовані форми організації освітнього процесу;

опис інструментарію оцінювання.

У різних регіонах України планують визначити школи з класами дистанційного вивчення цих предметів.

З 1 вересня починається новий навчальний рік в Україні. Раніше ми розповідали, яким буде формат навчання в українських школах у 2023 році.

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