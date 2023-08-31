Для уменьшения нагрузки учащихся за границей: МОН вводит специальную образовательную программу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину за границу выехали сотни тысяч детей школьного возраста. Они посещают школу за границей и продолжают дистанционно учиться в украинских учебных заведениях. Поэтому дети имели много нагрузки.

Чтобы уменьшить учебную нагрузку для украинских учеников за границей, Министерство образования и науки утвердило типичную образовательную программу, которая предусматривает изучение предметов украиноведческого компонента.

Что предполагает образовательная программа с украиноведческим компонентом

В МОН рассказали, как раньше засчитывали оценки детям, которые научились в школе за границей и онлайн в украинской школе. Министерство рекомендовало учебным заведениям зачислять оценки за предметы, которые изучаются и в зарубежных, и в украинских школах, переводя их на 12-балльную или двубалльную шкалу (засчитано / не засчитано).

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Ученики также должны были проходить ежегодную оценку по тем предметам, которые не изучают в зарубежных школах: украинском языке, литературе и истории, а также географии, гражданскому образованию и защите Украины.

Сейчас Минобразования планирует официально ввести модель, по которой ученики за границей смогут сдавать для годового оценивания только предметы украиноведческого компонента и смогут изучать их дистанционно в специально определенных школах.

Оценки по другим предметам, например математике, школа будет выставлять в соответствии со справкой из школы за границей.

Типичная образовательная программа содержит:

перечень предметов и интегрированных курсов учебного плана типичных образовательных программ Украины, изучение которых не предусмотрено учебными планами учебных заведений за границей;

рекомендуемое распределение количества учебных часов в неделю для изучения предметов учебного плана;

дополнительные часы для проведения индивидуальных консультаций и групповых занятий, которые можно использовать для организации корректирующего обучения;

требования к лицам, которые могут получать образование в соответствии с этой программой;

рекомендуемые формы организации образовательного процесса;

описание инструментария оценки.

В разных регионах Украины планируется определить школы с классами дистанционного изучения этих предметов.

С 1 сентября начинается новый учебный год в Украине. Ранее мы рассказывали, каким будет формат учебы в украинских школах в 2023 году.

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