Несколько иначе, чем в Украине: как устроить ребенка в школу в Польше

Из-за начала полномасштабного вторжения РФ, многие украинские семьи выехали за границу ради своей безопасности. К сожалению, многие женщины с детьми не планируют пока возвращаться в Украину.

Большинство из них находятся в Польше. Как устроить своего ребенка в школу в Польше и что об этом следует знать, рассказываем дальше.

Как устроить ребенка в школу в Польше

В Польше, как и у нас, школьное образование обязательное и бесплатное. Правила и процедура поступления в школу Польши описаны на правительственном сайте страны.

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Выбери из списка школ в Польше то заведение, которое тебе подходит. Подай заявление с просьбой принять ребенка в школу: это может сделать кто-то из родителей или официальный опекун ребенка. К заявлению добавь документы, подтверждающие посещение ребёнком школы в Украине. Подай документы директору избранной школы: свидетельство о рождении, табель из предыдущего класса, личное дело, характеристику и карту вакцинации школьника.

Если у тебя нет документов, подтверждающих обучение ребенка в Украине, нужно написать заявление об общих годах обучения в школе Украины и указать школу/школы, где до этого он учился.

Если ты до сих пор не знаешь, зачислили ли твоего ребенка в первый класс в Украине, читай в другом материале о процедуре приема детей на обучение.

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