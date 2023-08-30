Несколько иначе, чем в Украине: как устроить ребенка в школу в Польше

Из-за начала полномасштабного вторжения РФ, многие украинские семьи выехали за границу ради своей безопасности. К сожалению, многие женщины с детьми не планируют пока возвращаться в Украину.
Большинство из них находятся в Польше. Как устроить своего ребенка в школу в Польше и что об этом следует знать, рассказываем дальше.
В Польше, как и у нас, школьное образование обязательное и бесплатное. Правила и процедура поступления в школу Польши описаны на правительственном сайте страны.
Если у тебя нет документов, подтверждающих обучение ребенка в Украине, нужно написать заявление об общих годах обучения в школе Украины и указать школу/школы, где до этого он учился.
Если ты до сих пор не знаешь, зачислили ли твоего ребенка в первый класс в Украине, читай в другом материале о процедуре приема детей на обучение.
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