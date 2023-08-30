Родительство

Несколько иначе, чем в Украине: как устроить ребенка в школу в Польше

Виктория Мельник, редактор сайта 30 августа 2023, 07:30
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Фото: Pexels

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