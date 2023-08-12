Ждешь результатов? Как узнать, зачислили ребенка в школу в первый класс или нет

Первый класс школы — важный период для ребенка. Родители должны готовиться к этому с ребенком задолго до 1 сентября. В первую очередь, нужно подготовить ребенка морально, но не менее важным является весь процесс с документацией.
Ведь нужно выбрать школу, подать заявку, возможно, даже в несколько учебных заведений, затем подавать документы и ждать зачисления. После долгого процесса родителям не терпится узнать, зачислили ли ребенка в школу, а также, хватило ли на него места.
Ведь сейчас может быть конкуренция в учебных заведениях. Заявок может быть больше, чем мест для обучения. Поэтому мы расскажем, как узнать, зачислили ли ребенка в школу на учебу в первый класс.
На сайте образовательного омбудсмена Украины рассказали, что до 31 мая родители должны подать заявления и документы в школы. С 31 мая по 1 июня включительно продолжается первоочередное зачисление.
Зачисление детей в школы происходит, согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.
Если количество детей с первоначальным зачислением меньше общего количества мест, все они засчитываются автоматически.
То есть, если учебное заведение способно создать один первый класс с 30 учениками, а заявлений было подано 28, все 28 детей засчитываются сразу.
То есть, если учебное заведение способно создать один первый класс с 30 учениками, а заявлений было подано 28, все 28 детей засчитываются сразу.
Но бывает так, что заявок в школу поступает больше, чем есть свободных мест. В этом случае включительно до 1 июня в первую очередь засчитываются только те дети:
Если до 1 июня включительно были зачислены все ученики, соответствующий список с указанием только фамилий (первую букву имени можно добавить к фамилии, если среди подающих заявления есть ученики с одинаковой фамилией) обнародуется исключительно в учебном заведении.
Но в случае свободных мест после первоочередного зачисления учеников должна состояться жеребьевка. В течение двух рабочих дней со дня зачисления детей на информационном стенде учебного заведения, а также на официальном вебсайте учебного заведения (если сайта нет — на вебсайте органа, в сфере управления которого находится учебное заведение) обнародуется:
На жеребьевку могут прийти только родители без детей.
На жеребьевку могут прийти только родители без детей.
Если же количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, превышает способность учебного заведения, орган, в сфере управления которого находится учебное заведение, должен предложить родителям перечень учебных заведений, максимально доступных и приближенных к месту жительства ребенка. Или помочь зачислению в заведение, которое выбрали родители.
Если родители подали заявку в школу и пакет документов на зачисление на свободные места до 31 мая, то зачисление на такие места происходит посредством жеребьевки. Результаты могут быть с 1 по 15 июня.
В течение 1-15 июня заявления о зачислении не принимаются. Жеребьевка проходит с 5 по 10 июня.
Соответственно, список учащихся на учебный год 2023-2024 уже сформирован.
Наверное, всех родителей беспокоит, какой формат учебы будет в украинских школах в сентябре 2023. Ведь безопасность детей — превыше всего. Ранее мы рассказывали об этом подробнее.
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