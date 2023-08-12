Ждешь результатов? Как узнать, зачислили ребенка в школу в первый класс или нет

Первый класс школы — важный период для ребенка. Родители должны готовиться к этому с ребенком задолго до 1 сентября. В первую очередь, нужно подготовить ребенка морально, но не менее важным является весь процесс с документацией.

Ведь нужно выбрать школу, подать заявку, возможно, даже в несколько учебных заведений, затем подавать документы и ждать зачисления. После долгого процесса родителям не терпится узнать, зачислили ли ребенка в школу, а также, хватило ли на него места.

Ведь сейчас может быть конкуренция в учебных заведениях. Заявок может быть больше, чем мест для обучения. Поэтому мы расскажем, как узнать, зачислили ли ребенка в школу на учебу в первый класс.

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Как узнать, зачислили ребенка в школу или нет

На сайте образовательного омбудсмена Украины рассказали, что до 31 мая родители должны подать заявления и документы в школы. С 31 мая по 1 июня включительно продолжается первоочередное зачисление.

Зачисление детей в школы происходит, согласно Порядку зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

Если количество детей с первоначальным зачислением меньше общего количества мест, все они засчитываются автоматически.

То есть, если учебное заведение способно создать один первый класс с 30 учениками, а заявлений было подано 28, все 28 детей засчитываются сразу.

Но бывает так, что заявок в школу поступает больше, чем есть свободных мест. В этом случае включительно до 1 июня в первую очередь засчитываются только те дети:

место жительства которых на территории обслуживания учебного заведения подтверждено;

которые являются родными или усыновленными братьями, сестрами детей, получающих образование в этом заведении;

которые являются детьми работников этого учебного заведения;

которые являются выпускниками дошкольного подразделения этого учебного заведения, если такое подразделение есть (пункты 1,2 и подпункт 1 пункта 3, главы 1 раздела 2 Порядка).

Где посмотреть, зачислили ли ребенка в школу на обучение

Если до 1 июня включительно были зачислены все ученики, соответствующий список с указанием только фамилий (первую букву имени можно добавить к фамилии, если среди подающих заявления есть ученики с одинаковой фамилией) обнародуется исключительно в учебном заведении.

Но в случае свободных мест после первоочередного зачисления учеников должна состояться жеребьевка. В течение двух рабочих дней со дня зачисления детей на информационном стенде учебного заведения, а также на официальном вебсайте учебного заведения (если сайта нет — на вебсайте органа, в сфере управления которого находится учебное заведение) обнародуется:

список зачисленных учеников с указанием только их фамилий;

объявления о дате, времени, месте и способе проведения жеребьевки;

информация о количестве свободных мест и фамилиях детей, претендующих на свободные места;

приказ руководителя учебного заведения об образовании конкурсной комиссии в составе трех человек для проведения жеребьевки (абзац 2, пункт 2 и пункт 4 главы 1, раздела 2 Порядка).

На жеребьевку могут прийти только родители без детей.

Если же количество детей, имеющих право на первоочередное зачисление, превышает способность учебного заведения, орган, в сфере управления которого находится учебное заведение, должен предложить родителям перечень учебных заведений, максимально доступных и приближенных к месту жительства ребенка. Или помочь зачислению в заведение, которое выбрали родители.

Когда будут результаты зачисления в школу на свободное место

Если родители подали заявку в школу и пакет документов на зачисление на свободные места до 31 мая, то зачисление на такие места происходит посредством жеребьевки. Результаты могут быть с 1 по 15 июня.

В течение 1-15 июня заявления о зачислении не принимаются. Жеребьевка проходит с 5 по 10 июня.

Соответственно, список учащихся на учебный год 2023-2024 уже сформирован.

Наверное, всех родителей беспокоит, какой формат учебы будет в украинских школах в сентябре 2023. Ведь безопасность детей — превыше всего. Ранее мы рассказывали об этом подробнее.

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