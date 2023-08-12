Батьківство

Чекаєш на результат? Як дізнатися, чи зарахували дитину до школи у перший клас

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Серпня 2023, 11:00
Процедура зарахування дітей в школу: як дізнатись про зарахування
Фото: Pexels

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