Чекаєш на результат? Як дізнатися, чи зарахували дитину до школи у перший клас

Перший клас школи — важливий період для дитини. Батьки мають готуватися до цього з дитиною задовго до 1 вересня. Насамперед треба підготувати дитину морально, але не менш важливим є весь процес з документацією.

Адже треба вибрати школу, подати заявку, можливо, навіть до кількох навчальних закладів, потім подавати документи й чекати зарахування. Після довгого процесу батькам кортить дізнатися, чи зарахували дитину до школи, а також, чи вистачило на неї місця.

Адже зараз може бути конкуренція у навчальних закладах. Заявок може бути більше, ніж місць для навчання. Тож ми розповімо, як дізнатися, чи зарахували дитину до школи на навчання в першому класі.

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Як дізнатися, чи зарахували дитину до школи

На сайті освітнього омбудсмена України розповіли, що до 31 травня батьки мають подати заяви та документи до шкіл. З 31 травня по 1 червня включно триває першочергове зарахування.

Зарахування дітей до шкіл відбувається згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Якщо кількість дітей з першочерговим зарахуванням менша за загальну кількість місць, усі вони зараховуються автоматично.



Тобто, якщо школа спроможна створити один перший клас із 30 учнями, а заяв було подано 28, всі 28 дітей зараховуються одразу.

Але буває так, що заявок до школи надходить більше, ніж є вільних місць. У цьому випадку включно до 1 червня першочергово зараховуються тільки ті діти:

місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;

які є рідними або усиновленими братами, сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі;

які є дітьми працівників цього закладу освіти;

які є випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти, якщо такий підрозділ є (пункти 1,2 та підпункт 1 пункту 3, глави 1 розділу 2 Порядку).

Де подивитися, чи зарахували дитину до школи на навчання

Якщо до 1 червня включно були зараховані всі учні, відповідний список із зазначенням лише прізвищ (першу літеру імені можна додати до прізвища, якщо серед тих, хто подавав заяви, є учні з однаковим прізвищем) оприлюднюється винятково в закладі освіти.

Але у випадку вільних місць після першочергового зарахування учнів, має відбутися жеребкування. Упродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному вебсайті закладу освіти (якщо сайту немає – на вебсайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) оприлюднюється:

список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;

оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;

інформація про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;

наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування (абзац 2, пункт 2 та пункт 4 глави 1, розділу 2 Порядку ).

На жеребкування можуть прийти лише батьки без дітей.

Якщо ж кількість дітей, які мають право на першочергове зарахування, перевищує спроможність закладу освіти, орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, має запропонувати батькам перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця проживання дитини. Або посприяти зарахуванню до закладу, який обрали батьки.

Коли будуть результати зарахування до школи на вільне місце

Якщо батьки подали заявку до школи та пакет документів на зарахування на вільні місця до 31 травня, то зарахування на такі місця відбувається за допомогою жеребкування. Результати можуть бути з 1 по 15 червня включно.

Упродовж 1-15 червня заяви про зарахування не приймаються. Жеребкування відбувається з 5 по 10 червня.

Відповідно, перелік учнів на навчальний рік 2023-2024 уже сформовано.

Напевно, чи не всіх батьків турбує, який формат навчання буде в українських школах у вересні 2023. Адже безпека дітей — понад усе. Раніше ми розповідали про це детальніше за посиланням.

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