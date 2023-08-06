Родительство

Об учебе, документах и медицинской помощи: гайд для украинской мамы в Польше

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 августа 2023, 09:00
Що треба знати українським мамам у Польщі: документи, медицина, освіта
Фото: Pexels

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