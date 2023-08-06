Об учебе, документах и медицинской помощи: гайд для украинской мамы в Польше

Сейчас миллионы украинцев находятся в Польше. После 24 февраля 2022 года многие матери с детьми выехали туда в поисках безопасности и остаются до сих пор, ведь в Украине идет война и каждый день Россия атакует наши города.

Дети за границей должны продолжать обучение, оформлять соответствующие документы, получать медицинскую помощь. На платформе информационной поддержки Спільно рассказали, что нужно знать украинским мамам в Польше.

Гайд для украинских мам в Польше

Статус пребывания

Пребывание за границей должно быть законным, поэтому самое важное — определиться со статусом.

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Граждане Украины, а также их супруги, которые в результате российской агрессии покинули свою родину, могут находиться на территории Польши легально в течение 18 месяцев. Это касается тех, кто приехал в Польшу уже после 24 февраля 2022 года.

Украинцы также могут получить статус беженца, но это не обязательно. Без него можно находиться на территории страны не менее 18 месяцев.

Если у тебя есть желание оставаться дольше, лучше оформить временную защиту, которая дает доступ к рынку труда, медицинской помощи и образованию.

Также важно знать, что при подаче заявки на статус беженца нужно будет сдать свой загранпаспорт на хранение председателю Управления по делам иностранцев, и в течение шести месяцев после подачи заявки ты не будешь иметь права работать.

Как получать медицинскую помощь

Украинцы в Польше имеют право на бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами страны. Для этого необходимо иметь загранпаспорт гражданина Украины, в котором есть отметка о пересечении границы не ранее 24 февраля 2022 года.

Если ты прибыл в Польшу без загранпаспорта, необходим документ, подтверждающий дату пересечения польской границы польскими службами.

Если ты планируешь долго оставаться в Польше, то можешь получить номер РESEL. Тогда можно получить доступ к услугам здравоохранения на постоянной основе.

Записаться к врачу можно по номеру 800190590.

Консультант поможет определить, какая медицинская помощь необходима, к какому врачу обратиться, а также предоставит адрес и номер телефона заведения, где эту помощь можно получить. Также можно записаться на прием онлайн на сайте медучреждения.

Скорую помощь в Польше можно вызвать по номеру 999.

Как устроить ребенка в школу или детский сад

Чтобы у ребенка была возможность посещать детский садик, нужно:

идентификационный номер PESEL;

все профилактические прививки, определенные в Польше как обязательны.

Во многих городах процесс устройства ребенка в сад может проходить в онлайн формате. Для физической регистрации необходимо подать анкету-заявление на польском языке. При заполнении анкеты укажи РЕЅЕL ребенка и личный номер РЕЅЕL.

Если хочешь устроить ребенка в школу в Польше, нужно найти доступный список в Реестре школ и учебных заведений rѕpo.gov.pl.

Затем подать заявление в выбранную школу, добавить к ней документы, подтверждающие посещение ребенком школы в Украине. Далее подать все документы офлайн директору школы.

Если у тебя нет документа, подтверждающего обучение ребенка, нужно написать заявление об общих годах учебы детей в школе Украины и указать школу, в которой он учился.

Сейчас многие абитуриенты выбирают для учебы университеты за границей. Ранее мы рассказывали, как поступить в Польшу украинцам.

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