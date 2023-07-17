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Когда есть желание — будет и возможность! Как украинцам поступить в университет в Польше

Виктория Мельник, редактор сайта 17 июля 2023, 09:00
Как поступить в Польшу
Фото: Pexels

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