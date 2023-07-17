Когда есть желание — будет и возможность! Как украинцам поступить в университет в Польше

Полномасштабное вторжение внесло коррективы в планы молодых украинцев и украинок. Потому что беда, которую принесла РФ на территорию всей Украины, в то же время позволила нам попробовать свои силы в зарубежных вузах.

Чаще всего украинцы выезжают на обучение в ближайшие страны: среди них, например, Польша.

Если ты мечтаешь поступить в ВУЗ в Польшу, тогда читай, какие сейчас условия поступления и что для этого нужно знать.

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Как поступить в Польшу украинцам в 2023 году

Как и в прошлом, в этом году польские ВУЗы будут принимать на обучение студентов из других стран.

Чтобы поступить в польское учебное заведение, студент должен знать польский язык на уровне В1-В2 и английский на уровне минимум В2. Но существует вероятность, что эти требования упростят.

Уровень владения языком проверяется путем личного общения, тестированием или международным экзаменом при поступлении.

Вместе с тем, страна позволяет овладеть языком в течение года жизни в Польше, посещая курсы и учась первый год на украинском и польском языках.

Для того чтобы поступить в ВУЗы в Польше, украинцам нужно:

сдать НМТ/ВНО — эксперты говорят, что, несмотря на обильные сообщения в интернете о поступлении украинцев в Польшу без результатов мультитеста, на самом деле не все ВУЗы берут на обучение украинцев без сдачи этих экзаменов и их результатов;

знать польский и английский;

проконсультироваться с обучающимися в Польше или с теми, кто устраивает обучение украинцев в Польше.

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Какие документы нужны для вступления в Польшу

Как и для украинских ВУЗов, при поступлении в Польшу необходимо собрать весь пакет документов.

Для вступления в Польшу нужно подать:

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины;

загранпаспорт;

аттестат и приложение о получении среднего образования;

результаты НМТ/ВНО;

анкету поступающего;

сертификат об уровне владения польским языком (не всегда);

медицинскую справку 086-У;

набор фото 35х45 мм.

Будет ли для украинцев доступным в этом году бесплатное обучение в Польше, пока неизвестно, но выбрать специальность с бесплатной формой обучения можно и самостоятельно, поискав их.

Также сейчас продолжают существовать программы обмена студентов из разных стран. Если ты хочешь попробовать обучение за границей по программе обмена, читай наш другой материал.

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