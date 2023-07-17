Когда есть желание — будет и возможность! Как украинцам поступить в университет в Польше

Полномасштабное вторжение внесло коррективы в планы молодых украинцев и украинок. Потому что беда, которую принесла РФ на территорию всей Украины, в то же время позволила нам попробовать свои силы в зарубежных вузах.
Чаще всего украинцы выезжают на обучение в ближайшие страны: среди них, например, Польша.
Если ты мечтаешь поступить в ВУЗ в Польшу, тогда читай, какие сейчас условия поступления и что для этого нужно знать.
Как и в прошлом, в этом году польские ВУЗы будут принимать на обучение студентов из других стран.
Чтобы поступить в польское учебное заведение, студент должен знать польский язык на уровне В1-В2 и английский на уровне минимум В2. Но существует вероятность, что эти требования упростят.
Уровень владения языком проверяется путем личного общения, тестированием или международным экзаменом при поступлении.
Уровень владения языком проверяется путем личного общения, тестированием или международным экзаменом при поступлении.
Вместе с тем, страна позволяет овладеть языком в течение года жизни в Польше, посещая курсы и учась первый год на украинском и польском языках.
Для того чтобы поступить в ВУЗы в Польше, украинцам нужно:
Как и для украинских ВУЗов, при поступлении в Польшу необходимо собрать весь пакет документов.
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Для вступления в Польшу нужно подать:
Будет ли для украинцев доступным в этом году бесплатное обучение в Польше, пока неизвестно, но выбрать специальность с бесплатной формой обучения можно и самостоятельно, поискав их.
Также сейчас продолжают существовать программы обмена студентов из разных стран. Если ты хочешь попробовать обучение за границей по программе обмена, читай наш другой материал.
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