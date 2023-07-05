11 наших среди лучших! QS World University Rankings опубликовал рейтинг университетов мира за 2024 год

Образование — это основа любого государства. А современный мир сложно представить без рейтингов, конкурсов и уровней, среди которых, конечно, важную роль играет и образование.
За последние три года украинское образование пережило многое: пандемию, великую войну, блэкауты, оккупацию. В то же время это не помешало отечественным университетам попасть в наиболее влиятельный глобальный рейтинг университетов QS World University Rankings 2024.
Какие учебные заведения попали в список лучших в мире и кто оказался в первой десятке — рассказываем дальше.
По сообщению Министерства образования и науки Украины, рейтинг оценивает репутацию университетов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.
В этом году к привычным критериям оценки также добавились постоянство, результаты трудоустройства и международная исследовательская сеть.
В этом году к привычным критериям оценки также добавились постоянство, результаты трудоустройства и международная исследовательская сеть.
В первые 1500 рейтинг вошли следующие украинские заведения высшего образования:
В десятку лучших университетов мира вошли следующие заведения высшего образования:
Ознакомиться с украинским рейтингом отечественных университетов можно в нашем другом материале.
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