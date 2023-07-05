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11 наших среди лучших! QS World University Rankings опубликовал рейтинг университетов мира за 2024 год

Виктория Мельник, редактор сайта 05 июля 2023, 16:00
Лучшие университеты мира
Фото: Unsplash

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