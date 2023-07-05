11 наших среди лучших! QS World University Rankings опубликовал рейтинг университетов мира за 2024 год

Образование — это основа любого государства. А современный мир сложно представить без рейтингов, конкурсов и уровней, среди которых, конечно, важную роль играет и образование.

За последние три года украинское образование пережило многое: пандемию, великую войну, блэкауты, оккупацию. В то же время это не помешало отечественным университетам попасть в наиболее влиятельный глобальный рейтинг университетов QS World University Rankings 2024.

Какие учебные заведения попали в список лучших в мире и кто оказался в первой десятке — рассказываем дальше.

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Лучшие университеты Украины 2024

По сообщению Министерства образования и науки Украины, рейтинг оценивает репутацию университетов, цитируемость научных публикаций, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение к студентам на рынке труда и количество иностранных преподавателей и студентов.

В этом году к привычным критериям оценки также добавились постоянство, результаты трудоустройства и международная исследовательская сеть.

В первые 1500 рейтинг вошли следующие украинские заведения высшего образования:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (лучшие 681-690 рейтинга); Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (лучшие 691-700 рейтинга); Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (лучшие 731-740 рейтинга); Национальный технический университет Харьковский политехнический институт (лучшие 901-950 рейтинга); НУ Львовская политехника (лучшие 951-1000 рейтинга); Сумской государственный университет (лучшие 951-1000 рейтинга); Национальный университет Киево-Могилянская академия (НаУКМА) (лучшие 1001-1200 рейтинга); Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова (лучшие 1001-1200 рейтинга); Львовский национальный университет имени Ивана Франко (лучшие 1201-1400 рейтинга); Харьковский национальный университет радиоэлектроники (лучшие 1201-1400 рейтинга); Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (лучшие 1201-1400 рейтинга);

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Лучшие университеты мира 2024

В десятку лучших университетов мира вошли следующие заведения высшего образования:

Массачусетский технологический институт (МІТ); Кембриджский университет; Оксфордский университет; Гарвардский университет; Стэндфордский университет; Имперский колледж Лондона; Швейцарская высшая техническая школа Цюриха; Национальный университет Сингапура (NUS); Университетский колледж Лондона (UCL); Университет Калифорнии, Беркли.

Ознакомиться с украинским рейтингом отечественных университетов можно в нашем другом материале.

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