11 наших серед найкращих! QS World University Rankings опублікував рейтинг університетів світу за 2024 рік

Освіта — це основа будь-якої держави. А сучасний світ важко уявити без рейтингів, конкурсів та рівнів, серед яких, звісно, визначну роль відіграє й освіта.

За останні три роки українська освіта пережила багато: пандемію, велику війну, блекаути, окупацію. Водночас це не завадило вітчизняним університетам потрапити до найбільш впливового глобального рейтингу університетів QS World University Rankings 2024.

Які навчальні заклади потрапили у список найкращих у світі та хто опинився у першій десятці — розповідаємо далі.

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Найкращі університети України 2024

За повідомленням Міністерства освіти і науки України, рейтинг оцінює репутацію університетів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці та кількість іноземних викладачів та студентів.

Цього року до звичних критеріїв оцінювання також додалися сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа.

До першої 1500 рейтингу увійшли такі українські заклади вищої освіти:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681-690 рейтингу); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (найкращі 691-700 рейтингу); Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (найкращі 731-740 рейтингу); Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут (найкращі 901-950 рейтингу); НУ Львівська політехніка (найкращі 951-1000 рейтингу); Сумський державний університет (найкращі 951-1000 рейтингу); Національний університет Києво-Могилянська академія (НаУКМА) (найкращі 1001-1200 рейтингу); Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (найкращі 1001-1200 рейтингу); Львівський національний університет імені Івана Франка (найкращі 1201-1400 рейтингу); Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201-1400 рейтингу); Національний університет біоресурсів і природокористування України (найкращі 1201-1400 рейтингу);

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Найкращі університети світу 2024

До десятки найкращих університетів світу увійшли такі заклади вищої освіти:

Массачусетський технологічний інститут (МІТ); Кембриджський університет; Оксфордський університет; Гарвардський університет; Стенфордський університет; Імперський коледж Лондона; Швейцарська вища технічна школа Цюриха; Національний університет Сінгапуру (NUS); Університетський коледж Лондона (UCL); Університет Каліфорнії, Берклі.

Ознайомитися з українським рейтингом вітчизняних університетів можеш у нашому іншому матеріалі.

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