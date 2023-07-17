Коли є бажання — буде й можливість! Як українцям вступити в університет у Польщі

Повномасштабне вторгнення внесло корективи у плани молодих українців та українок. Бо біда, яку принесла РФ на територію всієї України, водночас дала можливість нам спробувати свої сили у закордонних ВНЗ.

Найчастіше українці виїздять на навчання до країн, що ближчі: серед них, наприклад, Польща.

Якщо ти мрієш вступити у ВНЗ до Польщі, тоді читай, які зараз умови вступу та що для цього необхідно знати.

Зараз також дивляться

Як вступити до Польщі українцям у 2023 році

Як і минулого року, цьогоріч польські ВНЗ прийматимуть на навчання студентів з інших країн.

Аби вступити у польський навчальний заклад, студент повинен знати польську мову на рівні В1-В2, та англійську на рівні мінімум В2. Але також існує ймовірність, що ці вимоги спростять.

Рівень володіння мовою перевіряється шляхом особистого спілкування, тестуванням або міжнародним іспитом при вступі.

Разом з тим, країна надає змогу опанувати мову протягом року життя у Польщі, відвідуючи курси та навчаючись перший рік українською та польською мовами.

Для того, щоб вступити до ВНЗ у Польщі, українцям потрібно:

скласти НМТ/ЗНО — експерти кажуть, що попри рясні повідомлення в інтернеті про вступ українців до Польщі без результатів мультитесту, насправді не всі ВНЗ беруть на навчання українців без складання цих іспитів та їхніх результатів;

знати польську та англійську мови;

проконсультуватися з тими, хто навчається в Польщі або з тими, хто влаштовує навчання українців у Польщі.

Читати на тему 11 наших серед найкращих! QS World University Rankings опублікував рейтинг університетів світу за 2024 рік Читай рейтинг найкращих університетів світу та які місця посіли українські ВНЗ.

Які документи потрібні для вступу до Польщі

Як і для українських ВНЗ, при вступі до Польщі необхідно зібрати весь пакет документів.

Для вступу до Польщі потрібно подати:

свідоцтво про народження;

паспорт громадянина України;

закордонний паспорт;

атестат та додаток про здобуття середньої освіти;

результати НМТ/ЗНО;

анкету вступника;

сертифікат про рівень володіння польською мовою (не завжди);

медичну довідку 086-У;

набір фото 35×45 мм.

Чи буде для українців доступним цього року безкоштовне навчання в Польщі, поки що невідомо, але обрати спеціальність з безплатною формою навчання можна й самостійно, пошукавши їх.

Також зараз продовжують існувати програми обміну студентів з різних країн. Якщо ти хочеш спробувати навчання за кордоном за програмою обміну, тоді читай наш інший матеріал.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!