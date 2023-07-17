Коли є бажання — буде й можливість! Як українцям вступити в університет у Польщі

Повномасштабне вторгнення внесло корективи у плани молодих українців та українок. Бо біда, яку принесла РФ на територію всієї України, водночас дала можливість нам спробувати свої сили у закордонних ВНЗ.
Найчастіше українці виїздять на навчання до країн, що ближчі: серед них, наприклад, Польща.
Якщо ти мрієш вступити у ВНЗ до Польщі, тоді читай, які зараз умови вступу та що для цього необхідно знати.
Як і минулого року, цьогоріч польські ВНЗ прийматимуть на навчання студентів з інших країн.
Аби вступити у польський навчальний заклад, студент повинен знати польську мову на рівні В1-В2, та англійську на рівні мінімум В2. Але також існує ймовірність, що ці вимоги спростять.
Рівень володіння мовою перевіряється шляхом особистого спілкування, тестуванням або міжнародним іспитом при вступі.
Рівень володіння мовою перевіряється шляхом особистого спілкування, тестуванням або міжнародним іспитом при вступі.
Разом з тим, країна надає змогу опанувати мову протягом року життя у Польщі, відвідуючи курси та навчаючись перший рік українською та польською мовами.
Для того, щоб вступити до ВНЗ у Польщі, українцям потрібно:
Як і для українських ВНЗ, при вступі до Польщі необхідно зібрати весь пакет документів.
Pexels
Для вступу до Польщі потрібно подати:
Чи буде для українців доступним цього року безкоштовне навчання в Польщі, поки що невідомо, але обрати спеціальність з безплатною формою навчання можна й самостійно, пошукавши їх.
Також зараз продовжують існувати програми обміну студентів з різних країн. Якщо ти хочеш спробувати навчання за кордоном за програмою обміну, тоді читай наш інший матеріал.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!