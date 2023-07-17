Коли є бажання — буде й можливість! Як українцям вступити в університет у Польщі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 17 Липня 2023, 09:00
Як вступити до Польщі
Фото: Pexels

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