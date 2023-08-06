Про навчання, документи та медичну допомогу: гайд для української мами в Польщі

Зараз мільйони українців перебувають у Польщі. Після 24 лютого 2022 року багато матерів з дітьми виїхали туди у пошуках безпеки й залишаються й надалі, адже в Україні досі триває війна й щодня Росія атакує наші міста.

Тож діти за кордоном мають продовжувати навчання, оформлювати відповідні документи, отримувати медичну допомогу. На платформі інформаційної підтримки Спільно розповіли, що треба знати українським мамам у Польщі.

Гайд для українських мам у Польщі

Статус перебування

Перебуванні за кордоном має бути законним, тому найважливіше — визначитися зі статусом.

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Громадяни України, а також їхні чоловіки (дружини), які внаслідок російської агресії покинули свою батьківщину, можуть перебувати на території Польщі легально впродовж 18 місяців. Це стосується тих, хто приїхав до Польщі вже після 24 лютого 2022 року.

Українці також можуть отримати статус біженця, але це необов’язково. Без нього можна перебувати на території країні щонайменше 18 місяців.

Якщо ти маєш бажання залишатися довше, краще оформити тимчасовий захист, який дає доступ до ринку праці, медичної допомоги та освіти.

Також важливо знати, що при поданні заявки на статус біженця треба буде здати свій закордонний паспорт на зберігання голові Управління у справах іноземців, і протягом шести місяців після подачі заявки ти не матимеш права працювати.

Як отримувати медичну допомогу

Українці в Польщі мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами країни. Для цього необхідно мати закордонний паспорт громадянина України, в якому є позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року.

Якщо ти прибув до Польщі без закордонного паспорта, потрібен документ, що підтверджує дату перетину польського кордону польськими службами.

Якщо ти плануєш довго залишатися у Польщі, можеш отримати номер РESEL. Тоді можна отримати доступ до послуг сфери охорони здоров’я на постійній основі.

Записатися до лікаря можна за номером 800 190 590.

Консультант допоможе визначити, яка медична допомога необхідна, до якого лікаря звернутися, а також надасть адресу і номер телефону закладу, де цю допомогу можна отримати. Також можна записатися на прийом онлайн на сайті медзакладу.

Швидку допомогу у Польщі можна викликати за номером 999.

Як влаштувати дитину в школу чи дитячий садочок

Щоб у дитини була змога відвідувати дитячий садочок, треба:

ідентифікаційний номер PESEL

усі профілактичні щеплення, визначені у Польщі як обов’язкові.

У багатьох містах процес влаштування дитини у садок може проходити в онлайн форматі. Для фізичної реєстрації потрібно подати анкету-заяву польською мовою. При заповненні анкети потрібно вказати РЕЅЕL дитини та особистий номер РЕЅЕL.

Якщо хочеш влаштувати дитину в школу у Польщі, треба знайти доступний перелік у Реєстрі шкіл та навчальних закладів rѕpo.gov.pl.

Потім подати заяву до обраної школи, додати до неї документи, що підтверджують відвідування дитиною школи в Україні. Далі подати всі документи офлайн директору школи.

Якщо ти не маєш документа, який підтверджує навчання дитини, треба написати заяву про загальні роки навчання дитини в школі України та вказати школу, в якій вона навчалася.

Зараз багато абітурієнтів обирають для навчання закордонні університети. Раніше ми розповідали, як вступити до Польщі українцям.

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