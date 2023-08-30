Трохи інакше, ніж в Україні: як влаштувати дитину в школу у Польщі

Через початок повномасштабного вторгнення РФ на територію України, чимало українських сімей рушило за кордон задля своєї безпеки. На жаль, багато жінок з дітьми не планують поки що повертатися до України.

Більшість з них нині перебувають в Польщі. Як влаштувати свою дитину в школу у Польщі та що про це варто знати, розповідаємо далі.

Як влаштувати дитину в школу у Польщі

У Польщі, як і в нас, шкільна освіта є обов’язковою та безкоштовною. Правила та процедури вступу до шкіл Польщі описані на урядовому сайті країни.

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Обери з переліку шкіл у Польщі той заклад, який тобі підходить. Подай заяву з проханням прийняти дитину до школи: це може зробити хтось із батьків або офіційний опікун дитини. До заяви додай документи, які підтверджують відвідування дитиною школи в Україні. Подай документи директору/(-ці) обраної школи: свідоцтво про народження, табель з попереднього класу, особову справу, характеристику і карту вакцинації школяра.

Якщо у тебе немає документів, що підтверджують навчання дитини в Україні, треба написати заяву про загальні роки навчання в школі України й вказати школу/школи, де до того вона навчалася.

Якщо ти досі не знаєш, чи зарахували твою дитину до першого класу в Україні, читай в іншому матеріалі про процедуру приймання дітей на навчання.

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