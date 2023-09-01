Уроки даже в метро? Какой формат обучения выбрали школы в разных регионах Украины

Большинство школ вынесли вопросы формы обучения на усмотрение родителей, они в большинстве хотят, чтобы дети получали знания за партами. Но это зависит от наличия укрытий и их вместимости.

У четверти школ нет надлежащих бомбоубежищ. Мы расскажем, как пройдет образовательный процесс в разных регионах и что в этом году изменится для учеников за границей.

Как будут учиться дети в Киеве

В столице будут очно учиться 240 тыс. детей. Это в два с половиной раза больше, чем в прошлом. В одной из школ почти все родители проголосовали за офлайн. Находящиеся за границей выбрали индивидуальную форму, экстернат или семейную.

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Мать первоклассника из Киева Виктория говорит, что отпускать сына страшно, но во время тревоги в школе надежнее, чем дома в коридоре. В школе есть два укрытия, в одном еще с прошлого года стоят парты. Другое, которое просторнее, еще ремонтируют.

Какой формат обучения школьников в Днепре

Образовательный процесс в Украине пройдет в трех форматах: очный, дистанционный или смешанный. Последний избрали в УВК №4 в Днепре.

Это значит, что дети будут учиться и дома, и за партами, будут ходить на учебу в две смены, объясняет директор. Меньшие ученики будут ходить в школу с утра.

— Потом у детей будет большой перерыв, чтобы они шли домой, и пятый урок будут проводить дистанционно. У старшеклассников учеба начинается с 12:00, у них будут первые два урока дистанционно, — рассказывает директор УВК № 4 города Днепр Роман Швец.

Как будут учиться дети во Львове

Все школы Львова начинают учебу офлайн. Но 60% заведений будут работать по той же смешанной форме, потому что не хватает мест в укрытиях, а десять школ города вообще не имеют бомбоубежищ.

Формат учебы в других регионах Украины

Из-за постоянных обстрелов будут дистанционно учиться дети в прифронтовом Херсоне и Запорожье. В Николаевской области тоже по большей части онлайн. Как и в Харькове, здесь уроки будут проводить еще и в метро. Несколько дней в неделю в подземке будут учиться 60 классов, но станции еще ремонтируют.

Учеба для учеников за границей

На учеников, находящихся за границей, Минобразования в этом году уменьшило нагрузку. В родной школе будет достаточно изучить украинский блок программы. Это 6-8 часов в неделю. Остальные предметы могут освоить в иностранной школе. Их засчитают автоматически.

Ранее мы рассказывали об образовательной программе с украиноведческим компонентом для учеников за границей.

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