Дети, уже увидевшие своими глазами, что такое война, пошли в школу. А кто-то продолжил обучение на пути к знаниям. Большинство украинских школ приступили к работе в офлайн формате. Среди них даже харьковские учебные заведения.

Несмотря на близость к границе и постоянные обстрелы, выход нашли. Поэтому местные школьники учатся в метро. Так обучаются более тысячи детей. Смотри фоторепортаж и читай подробнее, как в Харькове дети учатся в метро.

В Харькове более тысячи детей учатся в метро — фоторепортаж

В Харькове возросло количество желающих учиться в метро. Теперь на пяти станциях есть возможность учиться для 61 класса. В ближайшее время возможность обучения в подземке будет увеличена до 68 классов. За парты в метро в этом году сели более тысячи школьников.

Сейчас также смотрят

Метрошколу обустроили должным образом. Здесь есть все для обучения, также дети питаются, есть медпункт, наставники и психологи.

Количество классов, которые будут учиться в метро, увеличилось, теперь их 61. У нас есть еще возможность продолжать, надеемся, что у нас будет 68 классов. Есть запрос от учеников и родителей, когда они увидели условия, — рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

Учителям, работающим в метро, будут выплачиваться премии.

Метрошкола. Как в Харькове дети учатся в подземке — фоторепортаж / 10 Фотографий

Детей будут обучать в две смены три раза в неделю. Остальные уроки будут проходить онлайн. Первый звонок прозвучал вовремя, у первоклассников был украинский язык, рисование и урок Знакомство, где дети пели гимн Украины, а также почтили память погибших защитников.

Чтение и письмо дети будут изучать очно в метрошколе. Для старших классов очно будут математика, украинский язык и история Украины. Детей привозят автобусами в школу в метрополитен в сопровождении полиции или родители могут самостоятельно отводить детей.

Фото: Владислав Плис

Раньше мы рассказывали об инновационном приложении для школьников Мрія.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.