Бассейн, комната для релакса и даже кухня! Образцовое укрытие для школьников столицы

В этом году во время учебного процесса в Украине функционируют всего 13 тысяч школ.

Фактически, в большинстве, а именно у 80% учебных заведений, укрытия оборудованы должным образом. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

— Когда звучит воздушная тревога, есть разработанный алгоритм действий: дети спускаются вместе с учителями и они здесь учатся. И это время, когда дети могут хорошо отдохнуть.

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Здесь вы видите разнообразные уголки, есть бассейн, спортивный уголок, есть зона для релакса и здесь есть еще несколько комнат, когда люди работают даже во время воздушных тревог.

Экскурсию журналистам проводит директор Киевского канадско-украинского лицея Тамила Деркач.

А замминистра образования добавляет: процесс модернизации бомбоубежищ будет происходить постоянно. На это в госбюджете выделили более полутора миллиардов гривен.

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