Выжил и продолжает снимать правду: Иван Любиш-Кирдей стал лауреатом Премии Гонгадзе

Фотограф, оператор и военный корреспондент Reuters Иван Любыш-Кирдей стал лауреатом престижной Премии имени Георгия Гонгадзе в этом году.

Церемония награждения состоялась 21 мая в Киеве. Ивана наградили за его профессиональную отвагу, независимость и значительный вклад в развитие украинской журналистики.

В августе 2024 года, в составе съёмочной группы Иван работал в Краматорске, там получил тяжёлое ранение в результате российского ракетного удара по отелю Сапфир.

После длительного пребывания в коме журналист все еще проходит курс восстановления.

Слова благодарности и признания

Во время награждения Иван Любыш-Кирдей выразил свою благодарность, отметив:

— Для меня большая честь получить такую награду. Я невероятно рад, но должен вам сказать, что впереди, и у меня, и у вас — много работы. Цель и задача — независимая Украина. Эта награда даёт мне мотивацию работать дальше.

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Евгений Глибовицкий, член Капитулы премии, журналист и директор Института фронтира, подчеркнул символичность этого выбора.

Он отметил, что Любыш-Кирдей получил награду не из-за своих страданий, а за свой профессионализм и вклад.

Мы любим этих людей за то, что они делали. За то, кем они являются. За то, какой след они оставили, — добавил Глибовицкий.

Среди других финалистов премии были Ольга Руденко, главный редактор The Kyiv Independent, и Михаил Ткач, руководитель отдела расследований Украинской правды.

Критерии и история премии

Премия имени Георгия Гонгадзе, основанная в 2019 году в партнёрстве с семьёй погибшего журналиста, является одной из ключевых наград для украинских медийщиков. Номинанты оцениваются по следующим критериям:

Преданность принципам и ценностям независимой журналистики.

Инновационность.

Существенный вклад в развитие конкретного жанра или медиасферы в целом.

Создание материалов, которые повлияли на решение общественных проблем или способствовали их пониманию.

Выжил и продолжает снимать правду: Иван Любиш-Кирдей стал лауреатом Премии Гонгадзе / 2 Фотографии

В 2024 году лауреатом премии стала Татьяна Трощинская.

Среди предыдущих победителей – Вахтанг Кипиани (2019), Павел Казарин (2020), Мирослава Барчук (2021), Мстислав Чернов и Евгений Малолетка (2022), а также Богдан Логвиненко (2023).

В 2022 году посмертную специальную награду получил документалист и фоторепортёр Макс Левин.

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