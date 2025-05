Пулитцеровская премия 2025: награду получили журналисты за материалы о Трампе и Маске

Пулитцеровскую премию ежегодно вручают журналистам, репортерам, фотографам, карикатуристам, писателям за выдающиеся или значимые материалы.

В 2025 году Пулитцеровскую премию получили те, кто освещал покушение на Трампа, наркоторговлю и Илона Маска. Рассказываем больше о таком отборе победителей премии.

Пулитцеровскую премию получили журналисты, освещавшие покушение на Трампа

Традиционно Пулитцеровскую премию получила газета The New York Times. В этом году ей присудили четыре таких награды. В частности, отметили материал о провале США в Афганистане. Кроме того, награды получили журналисты The Wall Street Journal за расследование об Илоне Маске и его разговорах с Путиным.

The New York Times наградили и за фото с моментом покушения на Дональда Трампа. В том числе за фото, где видно, как летит пуля.

Еще две награды касались поставок наркотиков в Балтимор и войны в Судане.

За разоблачение государственных запретов на аборты, которые привели к смерти женщин, наградили журналистов ProPublica.

Еще одну награду за освещение покушения на Трампа получили The Washington Post. А журналисты The Wall Street Journal были отмечены за подробное раскрытие подробностей жизни Илона Маска, его влияние на консервативные силы США, употребление наркотиков и общение с Путиным.

Не обошли вниманием и агентство Reuters, которое отметили расследование о торговле наркотиками.

В номинации fiction победила книга Персиваля Эверетта Джеймса об абсурдности расового превосходства. Среди драмы победила пьеса Цель от Брендена Джейкобса-Дженкинса о том, как разные поколения определяют наследие.

За что дают Пулитцеровскую премию

Пулитцеровскую премию или Pulitzer Prize могут вручить людям, которые сделали ощутимый вклад в области литературы, журналистики, музыки и театра в Соединенных Штатах Америки.

Премию основал в 1917 году американский журналист и издатель желтой прессы Джозеф Пулитцер. С самого начала ее вручают опекуны Колумбийского университета в первый понедельник мая. Кроме самой почетной премии люди получали по 10 тысяч долларов. Но с 2017 года размер денежного вознаграждения увеличился до 15 тысяч долларов.

Претендовать на Пулитцеровскую премию могут не только авторы печатных материалов, но и тех, что публикуются в сети Интернет. Такое правило было введено в 2006 году.

В завещании Пулитцер просил ежегодно награждать четырех журналистов, четырех деятелей литературы, а также присуждать премию одному человеку в области образования. Постепенно после смерти Пулитцера количество наград стали увеличивать. В частности, добавили вознаграждение за карикатуры, новостные и художественные фото, журналистское расследование.

Сейчас существует 21 номинация, в которой можно получить пулитцеровку. Из интересных номинаций есть следующие: За служение обществу, За освещение местных новостей, За разъяснительный репортаж, За комментарий, За выдающуюся подачу сенсационного материала.

Среди известных людей, которые получали Пулитцеровскую премию: Эрнест Хемингуэй, Харпер Ли, Маргарет Митчелл, газета New York Times и т.д.

Однако вручали награду и тем, кому не стоит — например, журналисту Уолтеру Дюранти за серию статей о Советском Союзе. В материалах он отрицал Голодомор и восхвалял Сталина.

