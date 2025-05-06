Пулитцеровская премия 2025: награду получили журналисты за материалы о Трампе и Маске

Фото Instagram Пулитцеровскую премию ежегодно вручают журналистам, репортерам, фотографам, карикатуристам, писателям за выдающиеся или значимые материалы. В 2025 году Пулитцеровскую премию получили те, кто освещал покушение на Трампа, наркоторговлю и Илона Маска. Рассказываем больше о таком отборе победителей премии. Пулитцеровскую премию получили журналисты, освещавшие покушение на Трампа Традиционно Пулитцеровскую премию получила газета The New York Times. В этом году ей присудили четыре таких награды. В частности, отметили материал о провале США в Афганистане. Кроме того, награды получили журналисты The Wall Street Journal за расследование об Илоне Маске и его разговорах с Путиным. The New York Times наградили и за фото с моментом покушения на Дональда Трампа. В том числе за фото, где видно, как летит пуля. Еще две награды касались поставок наркотиков в Балтимор и войны в Судане. За разоблачение государственных запретов на аборты, которые привели к смерти женщин, наградили журналистов ProPublica. Еще одну награду за освещение покушения на Трампа получили The Washington Post. А журналисты The Wall Street Journal были отмечены за подробное раскрытие подробностей жизни Илона Маска, его влияние на консервативные силы США, употребление наркотиков и общение с Путиным. Не обошли вниманием и агентство Reuters, которое отметили расследование о торговле наркотиками. В номинации fiction победила книга Персиваля Эверетта Джеймса об абсурдности расового превосходства. Среди драмы победила пьеса Цель от Брендена Джейкобса-Дженкинса о том, как разные поколения определяют наследие. В категории История было два победителя — Кэтлин Дюваль за рассказ о коренных народах и общинах Америки на протяжении тысячи лет и Эдда Л. Филдс-Блэк за обличительный рассказ о восстании рабов. В номинации Биографии победил Джейсон Робертс с произведением Все живое: Большая и смертельная гонка за познание всей жизни о Карле Линнее и Жорже-Луи де Бюффоне. В категории Мемуары победила Тесса Халлс с произведением Кормление привидений: графические воспоминания о трех поколениях китайских женщин. Читать по теме Мы победители! Трамп сделал одиозное заявление и ввел “День победы” в США Какие новые праздники добавил Трамп в календари американцев? За что дают Пулитцеровскую премию Пулитцеровскую премию или Pulitzer Prize могут вручить людям, которые сделали ощутимый вклад в области литературы, журналистики, музыки и театра в Соединенных Штатах Америки. Премию основал в 1917 году американский журналист и издатель желтой прессы Джозеф Пулитцер. С самого начала ее вручают опекуны Колумбийского университета в первый понедельник мая. Кроме самой почетной премии люди получали по 10 тысяч долларов. Но с 2017 года размер денежного вознаграждения увеличился до 15 тысяч долларов. Претендовать на Пулитцеровскую премию могут не только авторы печатных материалов, но и тех, что публикуются в сети Интернет. Такое правило было введено в 2006 году. В завещании Пулитцер просил ежегодно награждать четырех журналистов, четырех деятелей литературы, а также присуждать премию одному человеку в области образования. Постепенно после смерти Пулитцера количество наград стали увеличивать. В частности, добавили вознаграждение за карикатуры, новостные и художественные фото, журналистское расследование. Сейчас существует 21 номинация, в которой можно получить пулитцеровку. Из интересных номинаций есть следующие: За служение обществу, За освещение местных новостей, За разъяснительный репортаж, За комментарий, За выдающуюся подачу сенсационного материала. Среди известных людей, которые получали Пулитцеровскую премию: Эрнест Хемингуэй, Харпер Ли, Маргарет Митчелл, газета New York Times и т.д. Однако вручали награду и тем, кому не стоит — например, журналисту Уолтеру Дюранти за серию статей о Советском Союзе. В материалах он отрицал Голодомор и восхвалял Сталина. На фоне новостей из США за последние несколько месяцев появляется логичный вопрос: будет ли импичмент Трампа? В Конгрессе намекают, возможно ли это.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: США Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter