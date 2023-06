В Киев прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса — что известно

Пока украинские военные ведут бои на фронте страны, главы других государств приезжают в Украину в знак поддержки и миротворческих миссий.

16 июня этого года в Киев прибыл президент Южной Африки Сирил Рамафоса. Известно, что за день до этого у него состоялся визит в Польшу.

Что известно о приезде президента ЮАР в Украину — рассказываем и обновляем информацию в материале.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса приехал в Украину: какова цель визита

Вчера, 15 июня, КГГА сообщала: в связи с государственными мерами возможны временные изменения в маршрутах наземного общественного транспорта или приостановка работы на отдельных участках маршрутов.

Утром 16 июня 2023 года в Киев прибыл глава ЮАР Сирил Рамафоса. Об этом сообщил офис президента Южной Африки в Twitter.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine’s Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa ???????? (@PresidencyZA) June 16, 2023

— Его Превосходительство президент Сирил Рамафоса прибыл на железнодорожный вокзал Немишаево в Украине. Его встретили специальный представитель Украины по Африке и Ближнему Востоку посол Максим Субко и посол Южной Африки в Украине Андре Гроневальд, — говорится в сообщении.

Также Офис президента ЮАР сообщал, что Сирил Рамафоса вместе с другими главами Южной Африки, Замбии, Коморских островов, Египта, Республики Конго, Уганды и Сенегала приедут в Украину в рамках Африканской миротворческой миссии.

У делегации также есть:

президент Замбии Хакаинди Хичиллема ;

; президент Сенегала Маки Салл ;

; президент Коморских Островов Азали Ассумани , который сейчас возглавляет Африканский Союз;

, который сейчас возглавляет Африканский Союз; премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ;

; министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго.

Цель — урегулирование войны между Россией и Украиной.

His Excellency President @CyrilRamaphosa and other African Heads of State & Government participating in the African Leaders Peace Mission now at the St Andrew’s Orthodox Church in the City of Bucha in Kiev, Ukraine, receiving a briefing ahead of their visit to the Mass Grave… pic.twitter.com/NawzZOq95J — Presidency | South Africa ???????? (@PresidencyZA) June 16, 2023

Уже известно, что Сирил Рамафоса вместе с другими представителями делегации уже посетили Бучу в Киевской области и братскую могилу, где похоронены 458 мирных жителей, погибших в начале полномасштабной войны.

Далее должен состояться разговор между руководителями ЮАР и Украины.

По сообщениям Reuters, после визита в Украину, африканская делегация отправится в Санкт-Петербург уже 17 июня для разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне визита в Киев, Сирил Рамафоса также встретился в Польше с президентом страны Анджеем Дудой.

His Excellency President @CyrilRamaphosa received by His Excellency President @AndrzejDuda of the Republic of Poland at the Presidential Palace for a courtesy call.#BetterAfricaBetterWorld ???? pic.twitter.com/cArEY9KFUN — Presidency | South Africa ???????? (@PresidencyZA) June 15, 2023

Ранее президент ЮАР заявлял, что главы африканских государств настаивали на том, чтобы Африка “выдвинула мирную инициативу”.

— Мы пришли к выводу, что этот конфликт в этой части мира (война в Украине, — ред.) не влияет непосредственно на Африку в виде смертей и разрушения нашей инфраструктуры, однако на самом деле влияет на жизнь многих африканцев.

Что касается продовольственной безопасности, то выросли цены на удобрения, выросли цены на зерновые, цены на горючее, — сказал Рамафоса.

Среди основных тезисов, которые планировала урегулировать группа африканских глав, было и предложение уменьшить давление санкций на РФ и приостановку действия ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом.

Вместе с тем прямо сейчас Россия атакует Киев ракетами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что российский ракетный удар во время пребывания африканских лидеров в столице Украины — это месседж Африке: Россия стремится только к войне, а не к миру.

Главное фото: Depositphotos.