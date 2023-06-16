Сегодня, 16 июня, российские оккупанты в очередной раз обстреливают ракетами Украину. Под ракетным ударом уже оказался Киев. Взрывы раздаются в районах столицы. Читай в нашем материале все, что известно о ракетной атаке и взрывы в Киеве 16 июня.

Взрывы в Киеве 16 июня 2023: что известно о взрывах в Киеве

В воздушных силах Украины сообщают о применении российскими оккупантами баллистического вооружения. Люди должны находиться в укрытиях. Известно о пусках ракет Калибр.

Обновление 14:10. В МВД Украины сообщили о трех пострадавших — двое детей и бабушка. Окончательное количество пострадавших уточняется. В Киевской области повреждено более 30 домов.

Сейчас также смотрят

Обновление 13:00. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Подольском районе Киева была слышна работа ПВО рядом со столицей. В Киеве поврежденных объектов домов после ракетной атаки нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве в Подольском районе. В области, на подступах к Киеву и в городе работает ПВО.

Враг применил одновременно баллистические, крылатые ракеты и БПЛА. Существует большая вероятность повторных ракетных атак в ближайшее время. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, — сообщили в КМВА.

По предварительным данным воздушных сил ВСУ уничтожено:

6 аэробаллистических ракет Кинжал;

6 крылатых ракет Калибр;

2 разведывательных БпЛА.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил о повреждении частных домов и пожаре в Киевской области, есть пострадавшие. На месте уже работают медики, полиция и ГСЧС.

Взрывы в Киеве 16 июня: что известно о ракетной атаке на столицу / 2 Фотографии

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что в Киевской области в результате ракетных обстрелов россиян двое пострадавших. Это 82-летняя женщина и водитель автомобиля, который ехал по дороге. Начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы рассказывали, какие населенные пункты освободили ВСУ за последние дни.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!