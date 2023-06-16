Сьогодні, 16 червня, російські окупанти вчергове обстрілюють ракетами Україну. Під ракетним ударом вже опинився Київ. Вибухи лунають у районах столиці. Читай у нашому матеріалі все, що відомо про ракетну атаку та вибухи в Києві 16 червня.

Вибухи в Києві 16 червня 2023: що відомо про вибухи в Києві

У повітряних силах України повідомляють про застосування російськими окупантами балістичного озброєння. Люди повинні перебувати в укриттях. Відомо про пуски ракет Калібр.

Оновлення 14:10. У МВС України повідомили про трьох постраждалих — двоє дітей та бабуся. Остаточна кількість постраждалих уточнюється. У Київській області пошкоджено понад 30 будинків.

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Оновлення 13:00. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Подільському районі Києва було чутно роботу ППО поруч зі столицею. У Києві пошкоджених обʼєктів, будинків після ракетної атаки немає.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Подільському районі. В області, на підступах до Києва та в місті працює ППО.

Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та БпЛА. Існує велика ймовірність повторних ракетних атак найближчим часом. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, — повідомили в КМВА.

За попередніми даними повітряних сил ЗСУ знищено:

6 аеробалістичних ракет Кинджал;

6 крилатих ракет Калібр;

2 розвідувальних БпЛА.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив про пошкодження приватних будинків та пожежу на Київщині, є постраждалі. На місці вже працюють медики, поліція та ДСНС.

Вибухи в Києві 16 червня: що відомо про ракетну атаку на столицю / 2 Фотографії

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що в Київській області внаслідок ракетного обстрілу росіян є двоє постраждалих. Це 82-річна жінка та водій автомобіля, який їхав дорогою. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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