До Києва прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса — що про це відомо

Доки українські військові ведуть бої на фронті країни, очільники інших держав приїздять до України в знак підтримки та миротворчих місій.

16 червня цього року до Києва прибув президент Південної Африки Сиріл Рамафоса. Відомо, що за день до цього у нього відбувся візит до Польщі.

Що відомо про приїзд президента ПАР до України — розповідаємо та оновлюємо інформацію у матеріалі.

Зараз також дивляться

Президент ПАР Сиріл Рамафоса приїхав в Україну: яка ціль візиту

Вчора, 15 червня, КМДА повідомляла: у зв’язку з державними заходами можливі тимчасові зміни в маршрутах наземного громадського транспорту або призупинення роботи на окремих ділянках маршрутів.

Зранку 16 червня 2023 року до Києва прибув очільник ПАР Сиріл Рамафоса. Про це повідомив офіс президента Південної Африки у Twitter.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine’s Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O — Presidency | South Africa ???????? (@PresidencyZA) June 16, 2023

— Його Високоповажність президент Сиріл Рамафоса прибув на залізничний вокзал Немішаєве в Україні. Його зустріли спеціальний представник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субко і посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд, — йдеться у дописі.

Також Офіс президента ПАР повідомляв, що Сиріл Рамафоса разом з іншими очільниками Південної Африки, Замбії, Коморських островів, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Сенегалу приїдуть до України у рамках Африканської миротворчої місії.

У делегації також є:

президент Замбії Хакаїнді Хічілема ;

; президент Сенегалу Макі Салл ;

; президент Коморських Островів Азалі Ассумані , який зараз очолює Африканський Союз;

, який зараз очолює Африканський Союз; прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі ;

; міністр закордонних справ Уганди Джедже Одонго.

На меті — врегулювання війни між Росією та Україною.

His Excellency President @CyrilRamaphosa and other African Heads of State & Government participating in the African Leaders Peace Mission now at the St Andrew’s Orthodox Church in the City of Bucha in Kiev, Ukraine, receiving a briefing ahead of their visit to the Mass Grave… pic.twitter.com/NawzZOq95J — Presidency | South Africa ???????? (@PresidencyZA) June 16, 2023

Уже відомо, що Сиріл Рамафоса разом з іншими представниками делегації вже відвідали Бучу у Київській області та відвідали братську могилу, де поховано 458 мирних жителів, які загинули на початку повномасштабної війни.

Далі має відбутися розмова між очільниками ПАР та України.

За повідомленнями Reuters, після візиту до України, африканська делегація поїде до Санкт-Петербурга уже 17 червня для розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Напередодні візиту до Києва Сиріл Рамафоса також мав зустріч у Польщі з президентом країни Анджеєм Дудою.

His Excellency President @CyrilRamaphosa received by His Excellency President @AndrzejDuda of the Republic of Poland at the Presidential Palace for a courtesy call.#BetterAfricaBetterWorld ???? pic.twitter.com/cArEY9KFUN — Presidency | South Africa ???????? (@PresidencyZA) June 15, 2023

Раніше президент ПАР заявляв, що глави африканських держав наполягали на тому, аби Африка “висунула мирну ініціативу”.

— Ми дійшли висновку, що цей конфлікт у цій частині світу (війна в Україні, — ред.) не впливає безпосередньо на Африку у вигляді смертей і руйнування нашої інфраструктури, проте насправді впливає на життя багатьох африканців.

Що стосується продовольчої безпеки, то зросли ціни на добрива, зросли ціни на зернові, ціни на пальне, — сказав Рамафоса.

Серед основних тез, які планували врегулювати група африканських глав, була й пропозиція зменшити тиск санкцій на РФ та призупинення дії ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Разом з тим, просто зараз Росія атакує Київ ракетами. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що російський ракетний удар під час перебування африканських лідерів у столиці України — це меседж Африці: Росія прагне лише війни, а не миру.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами в Instagram!

Головне фото: Depositphotos.