Прожиточный минимум в 2025 году в Украине: почему правительство предлагает не увеличивать выплаты

Фото Pexels Правительство Украины приняло проект Государственного бюджета Украины на 2025 год, в котором не предусмотрело дополнительных расходов на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. А это, в свою очередь, повлияет на начисление социальных выплат, которые тоже не будут расти. Детальнее о размере прожиточного минимума для населения в 2025 году — читай в материале. Прожиточный минимум в 2025 году: что планирует правительство Кабинет Министров подал на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета на 2025 год (проект №12000). По мнению чиновников, установленные в 2024 году нормы вполне пригодны и для нового финансового года.Ожидается, что минимальную зарплату не будут повышать. С 1 января 2025 года она будет оставаться на уровне: 8000 гривен в месяц; 48 гривен в час. В пояснительной к проекту записке отсутствие повышения минимальных зарплат объясняется тем, что утвержденные цифры обеспечивают необходимый уровень социальных гарантий, и что только недавно правительство значительно повысило (на 16% по сравнению с 2023 годом) уровень минимальной оплаты. Pexels Портал Buh.ligazakon рассказывает, о каких именно суммах идет речь: С 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2920 гривен. Распределение минимального прожиточного минимума по разным социальным группам населения следующее: для детей в возрасте до шести лет — 2563 гривен; для детей от шести до восемнадцати лет — 3196 гривен; для трудоспособных лиц — 3028 гривен; для трудоспособных лиц (для определения базового размера должностного оклада судьи) — 2102 грн; для трудоспособных лиц (для определения должностных окладов работников государственных органов, налоговых и таможенных органов) –—2102 грн; для трудоспособных лиц (для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры) -— 2102 грн; для лиц, потерявших трудоспособность — 2361 грн; для лиц, потерявших трудоспособность (для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения) — 1600 грн. Прожиточный минимум, минимальная заработная плата и привязанные к ним социальные выплаты в 2025 году останутся на уровне 2024 года. По предварительным расчетам правительства, внесенным в законопроект, уровень инфляции в 2025 году ожидается на уровне 109,5%. Читать по теме Президент подписал закон про государственный бюджет на 2025 год: приоритеты, курс доллара и наибольшие расходы Какими будут расходы и доходы Украины в 2025 году? Читай в материале. Почему прожиточный минимум не увеличат: комментарий экономиста Экономист Олег Пендзин в интервью Hromadske.radio объяснил, почему социальные выплаты останутся замороженными: у правительства нет свободных средств, и более того, дефицит бюджета в следующем году продолжит расти. В бюджете 2025 доходы прогнозируются на уровне 2,1 трлн грн, а расходы — почти 3,7 трлн грн. Сумма 1,6 трлн гривен составит дефицит нового бюджета. И единственный выход покрыть его — это финансовая помощь от наших партнеров, ведь все, что зарабатывает страна, идет на нужды обороны. Но внешние ссуды страны ежегодно уменьшаются: в 2023 году Украина взяла у партнеров 42 млрд долларов; в 2024 году — около 37 млрд долларов; в проекте бюджета на 2025 год заложены заимствования — около 34-35 млрд долларов. И до сих пор нет окончательного понимания, поступят ли эти средства в полном объеме. Уменьшенное финансирование предусмотрено в бюджете и на здравоохранение, образование. И это тоже связано с нехваткой средств. Более того: в ближайшие три года правительство также не планирует повышать социальные выплаты. И надеяться, что в течение следующих трех лет будет расти минимальная заработная плата и прожиточный минимум, пока не приходится. Ранее мы рассказывали о минимальной зарплате в 2025: ее размере, и есть ли перспективы роста.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Экономика Украины, финансы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter