Прожиточный минимум в 2025 году в Украине: почему правительство предлагает не увеличивать выплаты

Правительство Украины приняло проект Государственного бюджета Украины на 2025 год, в котором не предусмотрело дополнительных расходов на повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума. А это, в свою очередь, повлияет на начисление социальных выплат, которые тоже не будут расти. Детальнее о размере прожиточного минимума для населения в 2025 году — читай в материале.

Прожиточный минимум в 2025 году: что планирует правительство

Кабинет Министров подал на рассмотрение Верховной Рады проект Государственного бюджета на 2025 год (проект №12000).

По мнению чиновников, установленные в 2024 году нормы вполне пригодны и для нового финансового года.

Ожидается, что минимальную зарплату не будут повышать. С 1 января 2025 года она будет оставаться на уровне:

8000 гривен в месяц;

48 гривен в час.

В пояснительной к проекту записке отсутствие повышения минимальных зарплат объясняется тем, что утвержденные цифры обеспечивают необходимый уровень социальных гарантий, и что только недавно правительство значительно повысило (на 16% по сравнению с 2023 годом) уровень минимальной оплаты.

Портал Buh.ligazakon рассказывает, о каких именно суммах идет речь:

С 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в месяц составит 2920 гривен.

Распределение минимального прожиточного минимума по разным социальным группам населения следующее:

для детей в возрасте до шести лет — 2563 гривен;

для детей от шести до восемнадцати лет — 3196 гривен;

для трудоспособных лиц — 3028 гривен;

для трудоспособных лиц (для определения базового размера должностного оклада судьи) — 2102 грн;

для трудоспособных лиц (для определения должностных окладов работников государственных органов, налоговых и таможенных органов) –—2102 грн;

для трудоспособных лиц (для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры) -— 2102 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность — 2361 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность (для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения) — 1600 грн.

Прожиточный минимум, минимальная заработная плата и привязанные к ним социальные выплаты в 2025 году останутся на уровне 2024 года.

По предварительным расчетам правительства, внесенным в законопроект, уровень инфляции в 2025 году ожидается на уровне 109,5%.

Почему прожиточный минимум не увеличат: комментарий экономиста

Экономист Олег Пендзин в интервью Hromadske.radio объяснил, почему социальные выплаты останутся замороженными: у правительства нет свободных средств, и более того, дефицит бюджета в следующем году продолжит расти.

В бюджете 2025 доходы прогнозируются на уровне 2,1 трлн грн, а расходы — почти 3,7 трлн грн.

Сумма 1,6 трлн гривен составит дефицит нового бюджета. И единственный выход покрыть его — это финансовая помощь от наших партнеров, ведь все, что зарабатывает страна, идет на нужды обороны.

Но внешние ссуды страны ежегодно уменьшаются:

в 2023 году Украина взяла у партнеров 42 млрд долларов;

в 2024 году — около 37 млрд долларов;

в проекте бюджета на 2025 год заложены заимствования — около 34-35 млрд долларов.

И до сих пор нет окончательного понимания, поступят ли эти средства в полном объеме.

Уменьшенное финансирование предусмотрено в бюджете и на здравоохранение, образование. И это тоже связано с нехваткой средств.

Более того: в ближайшие три года правительство также не планирует повышать социальные выплаты. И надеяться, что в течение следующих трех лет будет расти минимальная заработная плата и прожиточный минимум, пока не приходится.

Ранее мы рассказывали о минимальной зарплате в 2025: ее размере, и есть ли перспективы роста.

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