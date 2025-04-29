Новости

Прожиточный минимум в 2025 году в Украине: почему правительство предлагает не увеличивать выплаты

Ольга Петухова, редактор сайта 29 апреля 2025, 14:30
Прожиточный минимум в 2025 году в Украине: почему правительство предлагает не увеличивать выплаты
Фото Pexels
Усик Дюбуа прогнозы на бой
Читать дальше
Усик – Дюбуа 2: каковы прогнозы касательно победителя
Карта воздушных тревог онлайн
Читать дальше
Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь