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Прожитковий мінімум у 2025 в Україні: чому уряд пропонує не збільшувати виплати

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Квітня 2025, 14:30
Прожитковий мінімум у 2025 в Україні: чому уряд пропонує не збільшувати виплати
Фото Pexels
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