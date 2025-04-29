Прожитковий мінімум у 2025 в Україні: чому уряд пропонує не збільшувати виплати

Уряд України прийняв проект Державного бюджету України на 2025 рік, у якому не передбачив додаткових витрат на підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. А це, своєю чергою, вплине на обчислення соціальних виплат, які теж не зростатимуть. Детальніше про розмір прожиткового мінімуму для населення у 2025 році — читай у матеріалі.

Прожитковий мінімум у 2025 році: що планує уряд

Кабінет Міністрів подав на розгляд Верховної Ради проект Державного бюджету на 2025 рік (проект № 12000).

На думку посадовців, встановлені у 2024-му норми є цілком придатними й для нового фінансового року.

Тож очікується, що мінімальну зарплату не підвищуватимуть. З 1 січня 2025 року вона лишатиметься на рівні:

8000 гривень на місяць;

48 гривень за годину.

У пояснювальній до проекту записці відсутність підвищення мінімальних зарплат пояснюються тим, що затверджені цифри забезпечують необхідний рівень соціальних гарантій, і що лише нещодавно уряд значно підвищив (на 16% порівняно з 2023 роком) рівень мінімальної зарплати.

Портал buh.ligazakon розповідає, про які саме суми йде мова:

З 1 січня 2025 року прожитковий мінімум на одну особу на місяць становитиме 2920 гривень.

Розподіл мінімального прожиткового мінімуму по різних соціальним групам населення наступний:

для дітей віком до шести років — 2563 гривень;

для дітей віком від шести до вісімнадцяти років — 3196 гривень;

для працездатних осіб — 3028 гривень;

для працездатних осіб (для визначення базового розміру посадового окладу судді) — 2102 грн;

для працездатних осіб (для визначення посадових окладів працівників державних органів, податкових і митних органів) — 2102 грн;

для працездатних осіб (для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури) — 2102 грн;

для осіб, які втратили можливість працювати — 2361 грн;

для осіб, які втратили можливість працювати (для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення) — 1600 грн.

Прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата та прив’язані до них соціальні виплати у 2025 році залишаться на рівні 2024 року.

За попередніми розрахунками уряду, які внесені у законопроект, рівень інфляції у 2025 році очікується на рівні 109,5%.

Чому прожитковий мінімум не збільшать: коментар економіста

Економіст Олег Пендзин в інтерв’ю Hromadske.radio пояснив, чому соціальні виплати лишаться замороженими: уряд не має вільних коштів, і навіть, навпаки, дефіцит бюджету наступного року ще зростатиме.

У бюджеті 2025-го доходи прогнозуються на рівні 2,1 трлн грн, а видатки — майже 3,7 трлн грн.

Сума 1,6 трлн гривень становитиме дефіцит нового бюджету. І єдиний вихід покрити його — це фінансова допомога від наших партнерів, адже все, що заробляє країна, йде на потреби оборони.

Та зовнішні позики країни щороку зменшуються:

у 2023 році Україна взяла у партнерів 42 млрд доларів;

у 2024 році — близько 37 млрд доларів;

в проекті бюджету на 2025 рік закладені запозичення — близько 34-35 млрд доларів.

Але й досі немає остаточного розуміння, чи надійдуть ці кошти в повному обсязі.

Зменшене фінансування передбачене в бюджеті й на охорону здоров’я, на освіту. І це також пов’язане з браком коштів.

Щобільше: у найближчі три роки уряд теж не планує підвищувати соціальні виплати. І сподіватися, що протягом наступних трьох років зростатиме мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум — поки не доводиться.

Раніше ми розповідали про мінімальну зарплату у 2025 році: її розмір, і чи є перспективи зростання.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.