Державний бюджет на 2025 рік: Рада внесла зміни на користь оборони

Верховна Рада України ухвалила рішення внести правки у державний бюджет на 2025 рік. За рішення проголосували 297 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Розповідаємо більше, на що збираються витратити бюджет України 2025.
Держбюджет України 2025: які зміни внесені
21 жовтня 2025 року ВР ухвалила зміни, які стосуються збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону у сумі 324 745,6 млн грн:
- 210,9 млрд грн — ЗСУ,
- 99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ,
- 8,1 млрд грн — Національній гвардії,
- 4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку,
- 1,3 млрд грн — для СБУ,
- 918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту,
- 83 млн грн — Державній прикордонній службі,
- 28,8 млн грн — для ГУР МО,
- 8 млн грн — для СЗР.
Нагадаємо, раніше держбюджет ухвалили у такому вигляді:
- доходи (без грантів та офіційних трансфертів) — 2007,4 млрд грн;
- видатки — 3643,6 млрд грн;
- безпека та оборона — 2223 млрд грн;
- підтримка соціально незахищених українців — 419,2 млрд грн (з них 237,9 млрд — на пенсії);
- охорона здоров’я — 210,7 млрд грн;
- освіта — 169,3 млрд грн (9,6 млрд грн — розвиток культури та інформаційного простору, 4 млрд грн — цифрова трансформація та інновації для сектору безпеки й оборони, 14 млрд грн — підтримка наукових досліджень);
- бізнес — 18 млрд грн на Фонд розвитку підприємництва, 1,4 млрд — на гранти;
- на підтримку регіонів — 12,2 млрд грн, 9,4 млрд грн — на житло;
- гуманітарне розмінування — 1 млрд грн.
Дефіцит державного бюджету на 2025 рік становить 1,64 трлн грн (19,4% ВВП). Україна розраховує на допомогу від партнерів щонайменше на $38,4 млрд.
Державні запозичення планують на рівні 2237,6 млрд грн. З них 579,2 млрд грн — внутрішні, і 1658,4 млрд грн — зовнішні. Однак зовнішні запозичення ще мають підтвердитися міжнародними партнерами.
Для підтримки місцевих бюджетів у Держбюджеті заклали додатково 51,2 млрд грн — на відновлення економіки деокупованих територій та підвищення рівня життя населення.
Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації заклали 43,9 млрд грн.
Раніше ми розповідали про бюджет на медицину у 2026 році.
