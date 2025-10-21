Державний бюджет на 2025 рік: Рада внесла зміни на користь оборони

Верховна Рада України ухвалила рішення внести правки у державний бюджет на 2025 рік. За рішення проголосували 297 депутатів, повідомив нардеп Ярослав Железняк. Розповідаємо більше, на що збираються витратити бюджет України 2025.

Держбюджет України 2025: які зміни внесені

21 жовтня 2025 року ВР ухвалила зміни, які стосуються збільшення видатків державного бюджету на національну безпеку та оборону у сумі 324 745,6 млн грн:

210,9 млрд грн — ЗСУ,

99,1 млрд — виробництво і закупівля зброї і боєприпасів для ЗСУ,

8,1 млрд грн — Національній гвардії,

4,3 млрд грн — для закупівлі дронів, яку здійснює Держспецзв’язку,

1,3 млрд грн — для СБУ,

918 млн грн — Державній спеціальній службі транспорту,

83 млн грн — Державній прикордонній службі,

28,8 млн грн — для ГУР МО,

8 млн грн — для СЗР.

Нагадаємо, раніше держбюджет ухвалили у такому вигляді:

доходи (без грантів та офіційних трансфертів) — 2007,4 млрд грн;

видатки — 3643,6 млрд грн;

безпека та оборона — 2223 млрд грн;

підтримка соціально незахищених українців — 419,2 млрд грн (з них 237,9 млрд — на пенсії);

охорона здоров’я — 210,7 млрд грн;

освіта — 169,3 млрд грн (9,6 млрд грн — розвиток культури та інформаційного простору, 4 млрд грн — цифрова трансформація та інновації для сектору безпеки й оборони, 14 млрд грн — підтримка наукових досліджень);

бізнес — 18 млрд грн на Фонд розвитку підприємництва, 1,4 млрд — на гранти;

на підтримку регіонів — 12,2 млрд грн, 9,4 млрд грн — на житло;

гуманітарне розмінування — 1 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету на 2025 рік становить 1,64 трлн грн (19,4% ВВП). Україна розраховує на допомогу від партнерів щонайменше на $38,4 млрд.

Державні запозичення планують на рівні 2237,6 млрд грн. З них 579,2 млрд грн — внутрішні, і 1658,4 млрд грн — зовнішні. Однак зовнішні запозичення ще мають підтвердитися міжнародними партнерами.

Для підтримки місцевих бюджетів у Держбюджеті заклали додатково 51,2 млрд грн — на відновлення економіки деокупованих територій та підвищення рівня життя населення.

Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації заклали 43,9 млрд грн.

Раніше ми розповідали про бюджет на медицину у 2026 році.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!