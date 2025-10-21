Государственный бюджет на 2025 год: Рада внесла изменения в пользу обороны

Верховная Рада приняла решение внести правки в государственный бюджет на 2025 год. За решение проголосовали 297 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Рассказываем больше, на что собираются потратить бюджет Украины 2025 года.

Госбюджет Украины 2025: какие изменения внесены

21 октября 2025 года ВР приняла изменения, касающиеся увеличения расходов государственного бюджета на национальную безопасность и оборону в сумме 324 745,6 млн грн:

210,9 млрд грн — ВСУ;

99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;

8,1 млрд грн — Национальной гвардии;

4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;

1,3 млрд грн — для СБУ;

918 млн грн — Государственной специальной службе транспорта;

83 млн грн — Государственной пограничной службе;

28,8 млн грн — для ГУР МО;

8 млн грн — для СВР.

Напомним, ранее госбюджет был принят в таком виде:

доходы (без грантов и официальных трансфертов) — 2007,4 млрд грн;

расходы — 3643,6 млрд грн;

безопасность и оборона — 2223 млрд грн;

поддержка социально незащищенных украинцев — 419,2 млрд грн (из них 237,9 млрд – на пенсии);

здравоохранение — 210,7 млрд грн;

образование — 169,3 млрд грн (9,6 млрд грн – развитие культуры и информационного пространства, 4 млрд грн — цифровая трансформация и инновации для сектора безопасности и обороны, 14 млрд грн — поддержка научных исследований);

бизнес — 18 млрд грн на Фонд развития предпринимательства, 1,4 млрд — на гранты;

в поддержку регионов — 12,2 млрд грн, 9,4 млрд грн — на жилье;

гуманитарное разминирование — 1 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета на 2025 год составляет 1,64 трлн. грн (19,4% ВВП). Украина рассчитывает на помощь от партнеров минимум на $38,4 млрд.

Государственные заимствования планируют на уровне 2237,6 млрд. грн. Из них 579,2 млрд грн — внутренние, и 1658,4 млрд грн — внешние. Однако внешние заимствования еще должны быть подтверждены международными партнерами.

Для поддержки местных бюджетов в Госбюджете заложили дополнительно 51,2 млрд грн — на восстановление экономики деоккупированных территорий и повышение уровня жизни населения.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации заложили 43,9 млрд. грн.

Раньше мы рассказывали о бюджете на медицину в 2026 году.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!