Для тебя

Государственный бюджет на 2025 год: Рада внесла изменения в пользу обороны

Анастасія Грубрина, журналист сайта 21 октября 2025, 15:15 2 мин.
проект держбюджету 2025
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь