Государственный бюджет на 2025 год: Рада внесла изменения в пользу обороны

Верховная Рада приняла решение внести правки в государственный бюджет на 2025 год. За решение проголосовали 297 депутатов, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Рассказываем больше, на что собираются потратить бюджет Украины 2025 года.
Госбюджет Украины 2025: какие изменения внесены
21 октября 2025 года ВР приняла изменения, касающиеся увеличения расходов государственного бюджета на национальную безопасность и оборону в сумме 324 745,6 млн грн:
- 210,9 млрд грн — ВСУ;
- 99,1 млрд — производство и закупка оружия и боеприпасов для ВСУ;
- 8,1 млрд грн — Национальной гвардии;
- 4,3 млрд грн — для закупки дронов, которую осуществляет Госспецсвязи;
- 1,3 млрд грн — для СБУ;
- 918 млн грн — Государственной специальной службе транспорта;
- 83 млн грн — Государственной пограничной службе;
- 28,8 млн грн — для ГУР МО;
- 8 млн грн — для СВР.
Напомним, ранее госбюджет был принят в таком виде:
- доходы (без грантов и официальных трансфертов) — 2007,4 млрд грн;
- расходы — 3643,6 млрд грн;
- безопасность и оборона — 2223 млрд грн;
- поддержка социально незащищенных украинцев — 419,2 млрд грн (из них 237,9 млрд – на пенсии);
- здравоохранение — 210,7 млрд грн;
- образование — 169,3 млрд грн (9,6 млрд грн – развитие культуры и информационного пространства, 4 млрд грн — цифровая трансформация и инновации для сектора безопасности и обороны, 14 млрд грн — поддержка научных исследований);
- бизнес — 18 млрд грн на Фонд развития предпринимательства, 1,4 млрд — на гранты;
- в поддержку регионов — 12,2 млрд грн, 9,4 млрд грн — на жилье;
- гуманитарное разминирование — 1 млрд грн.
Дефицит государственного бюджета на 2025 год составляет 1,64 трлн. грн (19,4% ВВП). Украина рассчитывает на помощь от партнеров минимум на $38,4 млрд.
Государственные заимствования планируют на уровне 2237,6 млрд. грн. Из них 579,2 млрд грн — внутренние, и 1658,4 млрд грн — внешние. Однако внешние заимствования еще должны быть подтверждены международными партнерами.
Для поддержки местных бюджетов в Госбюджете заложили дополнительно 51,2 млрд грн — на восстановление экономики деоккупированных территорий и повышение уровня жизни населения.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации заложили 43,9 млрд. грн.
Раньше мы рассказывали о бюджете на медицину в 2026 году.
