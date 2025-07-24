Результаты переговоров в Стамбуле: когда встретятся Путин и Зеленский

23 июля завершился третий этап мирных переговоров России с Украиной. Переговоры традиционно прошли в Стамбуле. Они проходили без СМИ и длились менее часа. О чем удалось договориться Украине с Россией и приблизилось ли наше государство к миру вчера?

Результаты переговоров в Стамбуле: о чем договорились стороны

В начале переговоров выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан с кратким вступительным словом. Он сообщил, что у Турции цель — закончить кровавую войну в самые быстрые сроки.

Украинскую делегацию возглавил нынешний секретарь СНБО Рустем Умеров. После завершения переговоров он отчитался, что Украина предложила провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина уже до конца августа 2025 года.

Украина готова к прекращению огня сегодня. Технические механизмы известны. Единственное препятствие – отсутствие политического решения в Кремле.

Умеров озвучил российской стороне три приоритета, определенных президентом:

Полное и безусловное прекращение огня. В том числе прекращение ударов по гражданской и критической инфраструктуре. Организация встречи лидеров Украины и России до конца августа с участием других стран, в частности, лидера Турции Эрдогана. Возвращение всех пленных военных, гражданских, депортированных детей.

Мир возможен. Но для этого Москва должна изменить подход: от ультиматумов – к ответственности, от войны – к решениям, – подытожил Умеров.

Секретарь СНБО добавил, что Украина ожидает дальнейших обменов военнопленными.

Российскую делегацию, как и все прошлые разы, возглавлял помощник Владимира Путина Владимир Мединский. После завершения переговоров он заявил, что “прямо сейчас” продолжается обмен пленными 250 на 250. Мединский добавил, что Россия вернула Украине более 7000 тел бойцов, а взамен получила лишь небольшое количество тел своих военных.

По его словам, вскоре проведут обмен 1200 на 1200. Обменивать будут не только военных, но и гражданских украинцев, и россиян. Россия предложила Украине передать еще 3000 тел украинских военных.

Россияне заявили, что Украина удерживает 30 жителей Курской области, которых они готовы обменять на украинских военных или других людей. В конце доклада Мединский предложил создать три рабочих группы, которые будут работать онлайн.

Украина согласилась рассмотреть такой вариант. Кроме всего, россияне предложили короткие прекращения огня на 1-2 дня для вывоза раненых и погибших.

А по поводу украинских депортированных детей он заявил, что большое количество из них никогда не были в России.

Реакция Зеленского на результат переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский написал, что россияне проигнорировали приоритет Украины о полном прекращении огня.

В ответ российские дроны бьют по жилым домам и Привозу в Одессе, многоэтажкам в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковской области, спортзалу университета в Запорожье, Донецкой, Сумской и Николаевской областях.

— Россия не прекращает террора, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабных санкционных ответов и наших ударов по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам, — подытожил президент.

Ранее мы рассказывали о последнем пакете санкций, которые получила Россия за войну.

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