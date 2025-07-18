Удавка на горле РФ: что вошло в 18-й пакет санкций

Верховная представительница ЕС Кая Каллас сообщила о внедрении одного из сильнейших пакетов санкций против РФ. Об этом она написала на своей странице в X. Какие санкции получила Россия и разрушат ли они ее экономику и возможность воевать — делимся в материале vikna.tv.

18 пакет санкций против России: ЕС наносит экономический удар

Кая Каллас подтвердила, что на Россию наложили новый пакет санкций, что может стать сильнейшим по экономическому удару.

Мы твердо стоим на своем. ЕС только одобрил один из сильнейших на сегодня пакетов санкций против России. Мы еще больше сокращаем военный бюджет Кремля, преследуем еще 105 кораблей теневого флота, их поставщиков и ограничиваем доступ российских банков к финансированию.

Также она сообщила, что пакет санкций запретит строительство трубопроводов Северного потока, а пороговая цена на российскую нефть упадет.

Под давлением окажется и российская военная промышленность, китайские банки, позволяющие обходить санкции, а также заблокирован экспорт технологий, необходимый для создания беспилотников.

Впервые мы определяем флагманский регистр и самый крупный нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Индии.

Новый пакет санкций касается также тех, кто занимается идеологической обработкой украинских детей.

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Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подтвердил введение нового пакета санкций и поделился, какой будет максимальная стоимость российской нефти отныне.

Сегодня ЕС принял свой 18 пакет санкций для усиления давления на Россию: максимальная цена на нефть снижена до 47,6 долларов. Наше послание четкое — агрессия имеет свою цену, и она будет расти.

Пакет санкций был введен, несмотря на многонедельную блокировку со стороны Словакии. Главная цель санкций — ограничить доходы России от экспорта нефти и ударить по экономике.

Реакция Зеленского на новый пакет санкций

Президент Украины Владимир Зеленский сразу дал реакцию на введение 18-го пакета санкций против России.

Решение Евросоюза, для которого мы все вместе активно работали. Удалось усилить 18-й пакет санкций против России за эту войну, и сегодня пакет утвержден. Спасибо всем, кто помогал.

Зеленский написал, что санкции будут продолжать давление на российский танкерный флот, а также на капитанов теневого флота, компании, спонсирующие таким способом войну. Добавил, что сейчас ЕС знает, как давить на Россию и благодаря цене на нефть.

— Отдельно хочу отметить решение Евросоюза о запрете транзакций, связанных с газопроводами системы Северный поток, строительство которых было частью подготовки Путина к полномасштабной войне. Вся инфраструктура российской войны должна быть заблокирована.

Совсем скоро в Украине синхронизируют санкции с европейскими. Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, и всех лидеров ЕС за консолидацию и сильное решение.

Раньше мы рассказывали о продлении Крымских санкций.

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