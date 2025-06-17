Крымские санкции: Евросоюз продлил ограничения для России еще на год

Европейский Союз принял решение о продлении санкций против России за аннексию Крыма и Севастополя. Санкции и ограничительные действия продлятся по меньшей мере до 23 июня 2026 года. Такое решение было опубликовано на сайте Европейского совета.

ЕС продлил санкции России за оккупацию Крыма

Решение о продлении санкций было принято 16 июня 2025 года. Нынешние ограничения были введены в 2014 году в ответ на аннексию Крыма Россией.

В санкции входят: запрет на импорт в ЕС продукции, изготовленной в Крыму и Севастополе, инфраструктурные и финансовые инвестиции, туристические услуги с незаконно аннексированного украинского полуострова.

Санкции также распространяются на экспорт определенных товаров и технологий компаниям в Крыму, или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах.

А еще санкции касаются товаров и технологий, которые могут быть использованы в Крыму для поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

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ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией как нарушение международного права.

С начала полномасштабной войны России в Украине Европейский Союз наложил 18 пакетов экономических санкций в РФ. Санкции, которые внедрялись с 2014 года, каждый раз продлевают. Это касается как экономики и политики, так и отдельных лиц.

Напомним, что в Канаде продолжается саммит Большой семерки G7 2025. На нем Владимир Зеленский собирается призвать Европу и США к ужесточению санкций против России. Однако президент США решил отложить такое решение, ведь до сих пор ждет мирного соглашения.

Вместо этого об усилении санкций против России должен объявить 17 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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