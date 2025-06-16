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Саммит G7 2025: где проходит и что будет требовать Украина

Анастасия Грубрина, журналист сайта 16 июня 2025, 12:15
g7 когда будет
Фото Getty Images

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