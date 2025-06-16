Саммит G7 2025: где проходит и что будет требовать Украина

В воскресенье 15 июня начался 51-й саммит Большой семерки G7. Он проходит на канадском курорте Кананаскис. Саммит G7 2025 является знаковым и крайне важным по многим причинам: в частности, это первый саммит, который посетит президент США Дональд Трамп, новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц, а также на нем будут присутствовать и другие важные политические лица.

Сколько будет длиться саммит G7 в Канаде, какие темы будут там обсуждать и чего ждать от него Украине — Вікна-Новини собрали для тебя самое важное.

Саммит G7: когда и где пройдет

Саммит проходит в провинции Альберта, где в 2002 году проводилась встреча Большой восьмерки (G8). Сейчас в Большую семерку G7 входят следующие страны: США, Канада, Франция, Италия, Япония, Германия и Великобритания. Обычно на саммитах такого уровня присутствуют представители ЕС и других стран, не входящих в G7.

В частности, в саммите Большой семерки G7 принимает участие и президент Украины Владимир Зеленский. Издание Axios со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщало, что Зеленский встретится с Дональдом Трампом в ходе саммита.

Стоит помнить, что саммит проходит на фоне обострения ирано-израильского конфликта, поэтому Украина не должна потерять внимание мира к войне с РФ. А также Трамп посещает Канаду на фоне ухудшения взаимоотношений между странами после заявлений Трампа о присоединении Канады к США, введения пошлин.

В общем, встреча G7, вероятно, будет напряженной, ведь большинство участников саммита имеют претензии к Трампу из-за развязывания войны между Израилем и Ираном, недостаточной поддержки Украины и заигрываний с Путиным.

Перед началом саммита Владимир Зеленский заявил, что Европа до сих пор не определилась с тем, будут ли они до конца с Украиной, если США не будут помогать.

Что будут обсуждать на саммите G7

Учитывая мировую политическую ситуацию, темами саммита Большой семерки могут стать:

война в Украине; определение курса поддержки ЕС и США;

конфликт между Израилем и Ираном;

рост стоимости нефти и предложения понижения “потолка” цены;

тарифы торговли с США;

укрепление мира и безопасности;

поставка полезных ископаемых;

использование ИИ.

Журналисты Financial Times предположили, что Трамп захочет обменять у Европы продолжение помощи Украине на выгодные торговые соглашения с ЕС.

Западные медиа убеждены, что совместного коммюнике по результатам саммита добиться не получится. Скорее всего, лидеры будут делать отдельные точечные заявления.

Для Украины целью участия в саммите является приближение переговоров по завершению войны, введение новых санкций против России, продление помощи.

Мы очень близки к важным санкционным решениям. И только в диалоге мы можем найти понимание всех стран, от кого зависит внедрение сильного санкционного шага по остановке или уменьшению возможности финансирования этой войны Путиным, — заявил президент.

На саммите Зеленский собирается инициировать тему восстановления Украины. Кроме всего, Украина будет просить о сохранении обмена разведданными из США, возможности покупки оружия у США.

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