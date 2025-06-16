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Саміт G7 2025: де проходить і чого вимагатиме Україна

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 16 Червня 2025, 12:15
g7 коли буде
Фото Getty Images

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