Саміт G7 2025: де проходить і чого вимагатиме Україна

У неділю 15 червня розпочався 51-й саміт Великої сімки G7. Він проходить на канадському курорті Кананаскіс. Саміт G7 2025 є знаковим і вкрай важливим з багатьох причин: зокрема це перший саміт, який відвідає президент США Дональд Трамп, новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також на ньому будуть присутні й інші важливі політичні особи.

Скільки триватиме саміт G7 у Канаді, які теми там обговорюватимуть і чого чекати від нього Україні — Вікна-Новини зібрали для тебе найважливіше.

Саміт G7: коли та де пройде

Саміт проходить у провінції Альберта, де у 2002 році проводилася зустріч Великої вісімки (G8). Нині до Великої сімки G7 входять такі країни: США, Канада, Франція, Італія, Японія, Німеччина та Велика Британія. Зазвичай на самітах такого рівня присутні представники ЄС та інших країн, які не входять до G7.

Зокрема у саміті Великої сімки G7 бере участь і президент України Володимир Зеленський. Видання Axios з посиланням на власні джерела у Білому домі повідомляло, що Зеленський матиме зустріч із Дональдом Трампом у ході саміту.

Варто пам’ятати, що саміт проходить на тлі загострення ірано-ізраїльського конфлікту, тож Україна не має втратити увагу світу до війни з РФ. А також Трамп відвідує Канаду на тлі погіршення взаємин між країнами — після заяв Трампа про приєднання Канади до США, введення мит.

Загалом зустріч G7, ймовірно буде напруженою, адже більшість учасників саміту мають претензії до Трампа через розв’язання війни між Ізраїлем та Іраном, недостатню підтримку України та загравання з Путіним.

Перед початком саміту Володимир Зеленський заявив, що Європа досі не визначилася з тим, чи будуть вони з Україною до кінця, якщо США не допомагатимуть.

Що обговорюватимуть на саміті G7

З огляду на світову політичну ситуацію темами саміту Великої сімки можуть стати:

війна в Україні, визначення курсу підтримки ЄС та США;

конфлікт між Ізраїлем та Іраном;

зростання вартості нафти і пропозиції зниження “стелі” ціни;

тарифи торгівлі зі США;

зміцнення миру та безпеки;

постачання корисних копалин;

використання ШІ.

Журналісти Financial Times зробили припущення, що Трамп захоче обміняти у Європи продовження допомоги Україні на вигідні торгівельні угоди з ЄС.

Західні медіа переконані, що спільного комюніке за результатами саміту досягти не вийде. Найімовірніше, лідери робитимуть окремі точкові заяви.

Для України метою участі у саміті є наближення переговорів щодо завершення війни, запровадження нових санкцій проти Росії, продовження допомоги.

Ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильного санкційного кроку щодо зупинки або зменшення можливості фінансування цієї війни Путіним, — заявив президент.

На саміті Зеленський збирається ініціювати тему відновлення України. Крім усього, Україна проситиме про збереження обміну розвідданими зі США, можливість купівлі зброї у США.

Раніше ми розповідали, що відомо про завершення “торгівельного безвізу”.

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