Кримські санкції: Євросоюз продовжив обмеження для Росії ще на рік

Європейський Союз ухвалив рішення про продовження санкцій проти Росії за анексію Крима та Севастополя. Санкції та обмежувальні дії триватимуть щонайменше до 23 червня 2026 року. Таке рішення оприлюднили на сайті Європейської ради.

ЄС продовжив санкції Росії за окупацію Криму

Рішення про продовження санкцій ухвалили 16 червня 2025 року. Нинішні обмеження були запроваджені у 2014 році як відповідь на анексію Криму Росією.

До санкцій входять: заборона на імпорт до ЄС продукції, що виготовлена у Криму та Севастополі, інфраструктурні та фінансові інвестиції, туристичні послуги з незаконно анексованого українського півострова.

Санкції також поширюються на експорт визначених товарів та технологій компаніям у Криму, або ж для використання їх у Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах.

А ще санкції стосуються товарів та технологій, що можуть бути використані у Криму для пошуку, розвідування та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

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ЄС не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права.

З початку повномасштабної війни Росії в Україні, Європейський Союз наклав 18 пакетів економічних санкцій на РФ. Санкції, що впроваджувалися з 2014 року, щоразу продовжують. Це стосується як економіки та політики, так і окремих осіб.

Нагадаємо, що нині у Канаді триває саміт Великої сімки G7 2025. На ньому Володимир Зеленський збирається закликати Європу і США до посилення санкцій проти Росії. Однак президент США вирішив відкласти таке рішення, адже досі чекає на мирну угоду.

Натомість про посилення санкцій проти Росії має оголосити 17 червня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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