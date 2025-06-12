ЄС розширює санкції: нові мита на всю агропродукцію з Росії та Білорусі

Європейський Союз посилює економічний тиск на Росію та Білорусь.

Рада міністрів ЄС ухвалила рішення про введення нових, вищих тарифів на імпорт сільськогосподарської продукції та добрив з цих країн.

Ці зміни почнуть діяти вже з 1 липня.

Про це пише Укрінформ.

Цей крок був очікуваним, оскільки раніше Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі вже схвалив пропозицію Єврокомісії та Ради ЄС про підвищення тарифів на 50% на певні агротовари.

Що саме подорожчає?

Під нові мита потрапляють такі товари, як цукор, оцет, борошно та корм для тварин.

Особливі умови стосуються добрив з Росії та Білорусі: з 1 липня до них застосовуватиметься тариф у 6,5%, а також додатковий митний збір у розмірі 40-45 євро за тонну на 2025-2026 роки.

Планується, що до 2028 року цей збір для добрив зросте аж до 430 євро за тонну.

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Чому ЄС посилює обмеження?

Це рішення є частиною ширшої стратегії Євросоюзу, спрямованої на зменшення фінансових надходжень до бюджетів Росії та Білорусі через їхню агресію проти України.

Раніше ЄС вже запровадив низку інших обмежень та ініціатив, серед яких:

Пропозиції Єврокомісії щодо зниження максимальної ціни на російську нафту та заборони використання інфраструктури Північного потоку.

Підвищення мит на деякі сільськогосподарські товари на 50%.

Коригування критеріїв для виключення російських олігархів із санкційних списків, щоб запобігти оскарженню санкцій.

Підготовка до запровадження валютного контролю та торгівельних мит щодо Росії на випадок, якщо Угорщина заблокує продовження санкцій.

Запровадження нових тарифів є черговим свідченням рішучості ЄС продовжувати економічний тиск на країни-агресори та підтримувати Україну.

Раніше ми розповідали, що Президент Зеленський ввів нові санкції РНБО: у списку — Олексій Арестович та Віталій Олешко.

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