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ЄС розширює санкції: нові мита на всю агропродукцію з Росії та Білорусі

Марія Дзюба, редакторка сайту 12 Червня 2025, 22:00
ЄС розширює санкції: нові мита на всю агропродукцію з Росії та Білорусі
Фото Getty Images, Pexels

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