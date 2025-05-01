Від радника до зрадника: Зеленський ввів санкції проти Арестовича та ще десятка осіб

Фото Getty Images Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції РНБО. Обмеження стосуються 15 осіб і 36 компаній. Зокрема були введені санкції проти Арестовича — колишнього радника Офісу президента України. Відомо, що фігуранти потрапили до списку через свою роботу на ворожу пропаганду. Що відомо про рішення та підсанкційних осіб — читай у матеріалі. Нові санкції РНБО Центр протидії дезінформації повідомив, що до санкційного списку потрапили 15 осіб та 36 компаній.Президент підписав зокрема укази №267/2025, №268/2025, №269/2025. Список підсанкційних осіб: політолог Костянтин Бондаренко; лідер забороненої в Україні політичної партії Держава Дмитро Василець; блогер Мирослав Олешко, який незаконно виїхав з України у 2023 році; публічний діяч та блогер, що перебуває за кордоном, Олексій Арестович; політексперт із телеканалів Віктора Медведчука Олександр Скубченко; очільник прокремлівського об’єднання Слобожанська січ Павло Оніщенко. Читати на тему Джигурда, Розенбаум та Расторгуєв: Зеленський ввів санкції проти ще 20 посіпак Кремля Зеленський ввів персональні санкції проти ще 20 фізичних осіб. Санкції проти Арестовича Згідно з документом, санкції проти Олексія Арестовича передбачають: Позбавлення державних нагород України — усіх форм відзнак. Блокування активів — заборона користуватися чи розпоряджатися будь-яким майном (прямо або через інших осіб). Обмеження торгівельних операцій — повне припинення. Обмеження/припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України. Запобігання виведенню капіталів за межі України. Зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань. Анулювання ліцензій і дозволів на ввезення/вивезення валютних цінностей. Заборона участі у приватизації — або оренді державного майна. Відмова у наданні дозвільних документів — зокрема щодо користування надрами. Інші обмеження, передбачені законом, які стосуються дій чи бездіяльності на шкоду інтересам України. Строк дії санкцій: частина санкцій — безстрокова; інші — на 10 років. Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олексій Арестович обіймав посаду радника Офісу президента України та набув популярності серед українців, оскільки був спікером з питань національної безпеки й оборони та запевняв населення, що не варто хвилюватись. Однак згодом його заяви викликали не лише сумніви в їхній правдивості, але й суперечки. Так після смерті українського активіста Романа Ратушного теперішній фігурант підсанкційного списку висловився негативно щодо діяльності активістів в Україні. А в січні 2023 року Арестович заявив, що в загибелі людей під час обстрілу Дніпра нібито винні не російські окупанти, а українські сили ППО. Після цієї заяви посадовця звільнили. Згодом його висловлювання набули чітких прокремлівських обрисів. А раніше США продовжили санкції проти РФ до 2026 року. Читай, чого стосуються обмеження. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Володимир Зеленський, Олексій Арестович, РНБО Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter