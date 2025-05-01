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От советника до предателя: Зеленский ввел санкции против Арестовича и еще десятка человек

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 01 мая 2025, 15:52
Санкции Снбо
Фото Getty Images
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От советника до предателя: Зеленский ввел санкции против Арестовича и еще десятка человек
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