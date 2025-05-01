От советника до предателя: Зеленский ввел санкции против Арестовича и еще десятка человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях СНБО. Ограничения касаются 15 человек и 36 компаний. В частности, были введены санкции против Арестовича — бывшего советника Офиса президента Украины.

Известно, что фигуранты попали в список из-за своей работы на враждебную пропаганду. Что известно о решениях и подсанкционных лицах — читай в материале.

Новые санкции СНБО

Центр противодействия дезинформации сообщил, что в санкционный список попали 15 человек и 36 компаний.

Президент подписал в частности указы №267/2025, №268/2025, №269/2025.

Список подсанкционных лиц:

политолог Константин Бондаренко;

лидер запрещенной в Украине политической партии Держава Дмитрий Василец;

блогер Мирослав Олешко, незаконно выехавший из Украины в 2023 году;

публичный деятель и блогер, находящийся за границей, Алексей Арестович;

политексперт телеканалов Виктора Медведчука Александр Скубченко;

глава прокремлевского объединения Слобожанська січ Павел Онищенко.

Санкции против Арестовича

Согласно документу, санкции против Алексея Арестовича предусматривают:

Лишение государственных наград Украины — всех форм наград. Блокировка активов — запрет пользоваться или распоряжаться любым имуществом (прямо или через других лиц). Ограничение торговых операций — полное прекращение. Ограничение/прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины. Предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Остановка выполнения экономических и финансовых обязательств. Аннулирование лицензий и разрешений на ввоз/вывоз валютных ценностей. Запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества. Отказ в предоставлении разрешительных документов — в частности, по пользованию недрами. Другие ограничения, предусмотренные законом, касающиеся действий или бездействия в ущерб интересам Украины.

Срок действия санкций:

часть санкций — бессрочная;

другие — на 10 лет.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Алексей Арестович занимал должность советника Офиса президента Украины и приобрел популярность среди украинцев, поскольку был спикером по национальной безопасности и обороне и уверял население, что не стоит волноваться.

Однако позже его заявления вызывали не только сомнения в их правдивости, но и споры. Так после смерти украинского активиста Романа Ратушного нынешний фигурант подсанкционного списка высказался негативно по поводу деятельности активистов в Украине. А в январе 2023 года Арестович заявил, что в гибели людей при обстреле Днепра якобы виновны не российские оккупанты, а украинские силы ПВО. После этого заявления чиновник был уволен. Впоследствии его высказывания приобрели четкие прокремлевские очертания.

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