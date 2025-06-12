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ЕС расширяет санкции: новые пошлины на всю агропродукцию из России и Белоруссии

Мария Дзюба, редактор сайта 12 июня 2025, 22:00
ЕС расширяет санкции: новые пошлины на всю агропродукцию из России и Белоруссии
Фото Getty Images, Pexels

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