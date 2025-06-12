ЕС расширяет санкции: новые пошлины на всю агропродукцию из России и Белоруссии

Европейский Союз усиливает экономическое давление на Россию и Беларусь.

Совет министров ЕС принял решение о введении новых, более высоких тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из этих стран.

Эти изменения вступят в силу уже с 1 июля.

Об этом сообщает Укрінформ.

Этот шаг был ожидаемым, поскольку ранее Комитет Европарламента по международной торговле уже одобрил предложение Еврокомиссии и Совета ЕС о повышении тарифов на 50% на определённые агротовары.

Что именно подорожает?

Под новые пошлины попадают такие товары, как сахар, уксус, мука и корм для животных.

Особые условия касаются удобрений из России и Беларуси: с 1 июля к ним будет применяться тариф в 6,5%, а также дополнительный таможенный сбор в размере 40–45 евро за тонну на 2025–2026 годы.

Планируется, что к 2028 году этот сбор для удобрений вырастет до 430 евро за тонну.

Почему ЕС ужесточает ограничения?

Это решение является частью более широкой стратегии Евросоюза, направленной на сокращение финансовых поступлений в бюджеты России и Беларуси из-за их агрессии против Украины.

Ранее ЕС уже ввёл ряд других ограничений и инициатив, среди которых:

Предложения Еврокомиссии по снижению максимальной цены на российскую нефть и запрету использования инфраструктуры Северного потока.

Повышение пошлин на некоторые сельскохозяйственные товары на 50%.

Корректировка критериев для исключения российских олигархов из санкционных списков, чтобы предотвратить обжалование санкций.

Подготовка к введению валютного контроля и торговых пошлин в отношении России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС.

Введение новых тарифов является очередным свидетельством решимости ЕС продолжать экономическое давление на страны-агрессоры и поддерживать Украину.

Ранее мы рассказывали, что Президент Зеленский ввёл новые санкции СНБО: в списке — Алексей Арестович и Виталий Олешко.

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