ЕС расширяет санкции: новые пошлины на всю агропродукцию из России и Белоруссии

Фото Getty Images, Pexels Европейский Союз усиливает экономическое давление на Россию и Беларусь. Совет министров ЕС принял решение о введении новых, более высоких тарифов на импорт сельскохозяйственной продукции и удобрений из этих стран. Эти изменения вступят в силу уже с 1 июля.Об этом сообщает Укрінформ. Этот шаг был ожидаемым, поскольку ранее Комитет Европарламента по международной торговле уже одобрил предложение Еврокомиссии и Совета ЕС о повышении тарифов на 50% на определённые агротовары. Что именно подорожает? Под новые пошлины попадают такие товары, как сахар, уксус, мука и корм для животных. Особые условия касаются удобрений из России и Беларуси: с 1 июля к ним будет применяться тариф в 6,5%, а также дополнительный таможенный сбор в размере 40–45 евро за тонну на 2025–2026 годы. Планируется, что к 2028 году этот сбор для удобрений вырастет до 430 евро за тонну. Читать по теме Мы лучшие в дальнобойном оружии: Зеленский о меморандуме, санкциях против РФ и реальной позиции Трампа Основные заявления Зеленского о войне в Украине и переговорах с партнерами. Почему ЕС ужесточает ограничения? Это решение является частью более широкой стратегии Евросоюза, направленной на сокращение финансовых поступлений в бюджеты России и Беларуси из-за их агрессии против Украины. Ранее ЕС уже ввёл ряд других ограничений и инициатив, среди которых: Предложения Еврокомиссии по снижению максимальной цены на российскую нефть и запрету использования инфраструктуры Северного потока. Повышение пошлин на некоторые сельскохозяйственные товары на 50%. Корректировка критериев для исключения российских олигархов из санкционных списков, чтобы предотвратить обжалование санкций. Подготовка к введению валютного контроля и торговых пошлин в отношении России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС. Введение новых тарифов является очередным свидетельством решимости ЕС продолжать экономическое давление на страны-агрессоры и поддерживать Украину. Ранее мы рассказывали, что Президент Зеленский ввёл новые санкции СНБО: в списке — Алексей Арестович и Виталий Олешко. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, санкции против России Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter