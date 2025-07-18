Для тебе Новини

Зашморг на горлі РФ: що увійшло у 18-й пакет санкцій

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 18 Липня 2025, 10:55
18 пакет санкцій проти Росії
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь