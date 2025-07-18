Зашморг на горлі РФ: що увійшло у 18-й пакет санкцій

Верховна представниця ЄС Кая Каллас повідомила про впровадження одного з найсильніших пакетів санкцій проти РФ. Про це вона написала на своїй сторінці в X. Які санкції отримала Росія і чи зруйнують вони її економіку та можливість воювати — ділимося у матеріалі vikna.tv.

18 пакет санкцій проти Росії: ЄС завдає економічного удару

Кая Каллас підтвердила, що на Росію наклали новий пакет санкцій, що може стати найсильнішим за економічним ударом.

Ми твердо стоїмо на своєму. ЄС щойно схвалив один із найсильніших на сьогодні пакетів санкцій проти Росії. Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуємо ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуємо доступ російських банків до фінансування.

Також вона повідомила, що пакет санкцій заборонить будівництво трубопроводів Північного потоку, а гранична ціна на російську нафту впаде.

Під тиском опиниться і російська військова промисловість, китайські банки, що дають змогу обходити санкції, а також буде заблокований експорт технологій, необхідний для створення безпілотників.

Вперше ми визначаємо флагманський регістр та найбільший нафтопереробний завод Роснефти в Індії.

Новий пакет санкцій стосуватиметься також тих, хто займається ідеологічною обробкою українських дітей.

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Голова МЗС Естонії Маргус Цахкна підтвердив запровадження нового пакета санкцій та поділився, якою буде максимальна вартість російської нафти відтепер.

Сьогодні ЄС ухвалив свій 18-й пакет санкцій для посилення тиску на Росію: максимальна ціна на нафту знижена до 47,6 доларів. Наше послання чітке — агресія має свою ціну, і вона продовжуватиме зростати.

Пакет санкцій запровадили попри багатотижневе блокування з боку Словаччини. Головна ціль санкцій — обмежити прибутки Росії від експорту нафти і вдарити по економіці.

Реакція Зеленського на новий пакет санкцій

Президент України Володимир Зеленський відразу дав реакцію на запровадження 18-го пакета санкцій проти Росії.

Рішення Євросоюзу, для якого ми всі разом активно працювали. Вдалося зробити сильнішим 18-й пакет санкцій проти Росії за цю війну, і сьогодні пакет затверджений. Дякую всім, хто допомагав.

Зеленський написав, що санкції продовжуватимуть тиск на російський танкерний флот, а також на капітанів тіньового флоту, компанії, що спонсорують таким способом війну. Додав, що нині ЄС знає, як тиснути на Росію і завдяки ціні на нафту.

— Окремо хочу відзначити рішення Євросоюзу про заборону будь-яких транзакцій, що повʼязані з газопроводами системи Північний потік, будівництво яких було частиною підготовки Путіна до повномасштабної війни. Вся інфраструктура російської війни має бути заблокована.

Зовсім скоро в Україні синхронізують санкції з європейськими. Зеленський подякував президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, і всім лідерам ЄС за консолідацію і сильне рішення.

Раніше ми розповідали про продовження Кримських санкцій.

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