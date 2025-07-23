Переговоры в Стамбуле — кто представит Украину в третьем раунде

В среду, 23 июля, внимание мира приковано к Турции, где стартуют переговоры в Стамбуле — новый, третий по счету раунд диалога между Украиной и Россией. В повестке дня — обсуждение конкретных гарантий безопасности, условий прекращения огня, а также гуманитарных вопросов, в частности возвращение всех военнопленных и депортированных детей.

Делегация Украины в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский утвердил указом №539, что опубликованный на сайте главы государства. Возглавить дегелегацию поручено Секретарю СНБО Рустему Умерову.

Состав команды демонстрирует привлечение специалистов самого высокого уровня из всех ключевых силовых, разведывательных и дипломатических ведомств.

Ключевую роль в команде играет военный блок. Он представлен сразу двумя заместителями начальника Генерального штаба ВСУ — Евгением Острянским и Алексеем Шевченко. Их поддерживают представители отдельных видов войск: заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских сил Александр Дьяков и заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил Евгений Шинкарев.

Операционную и юридическую глубину Генштаба обеспечивают старший офицер Главного оперативного управления Александр Шерихов и начальник отдела международного права центрального юридического управления Андрей Фомин.

Не менее важен и разведывательный компонент делегации, в который вошли заместитель главы Службы безопасности Украины Александр Поклад, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий и первый заместитель главы Службы внешней разведки Олег Луговский.

Их участие свидетельствует о готовности обсуждать самые чувствительные темы — от обмена пленными до механизмов верификации и гарантий безопасности.

Завершает эту мощную конструкцию группа, отвечающая за политико-дипломатическую и гуманитарную рамку. В нее входят советник руководителя Офиса президента Александр Бевз и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, который обеспечивает дипломатическую линию.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрий Ковбаса акцентирует на гуманитарном измерении, а офицер протокола Георгий Кузьмичев отвечает за организационное обеспечение работы делегации.

Какие вопросы будут обсуждать на переговорах в Стамбуле

На повестке дня этих переговоров в Стамбуле украинская сторона планирует сосредоточиться на нескольких приоритетных гуманитарных и стратегических вопросах. Речь идет о возвращении всех военнопленных, возвращении всех незаконно депортированных украинских детей и подготовке условий для проведения саммита на уровне лидеров государств.

В то же время атмосфера вокруг встречи остается напряженной. Кремль, по словам его представителя Дмитрия Пескова, не ожидает никаких прорывов от этого раунда, что может свидетельствовать о попытках России затянуть процесс и преуменьшить значение диалога. Несмотря на это, украинская делегация настроена на прагматичную и тяжелую работу.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина начала разработку собственного баллистического оружия.

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