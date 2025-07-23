Переговори в Стамбулі — хто представить Україну у третьому раунді

У четвер, 23 липня, увага світу прикута до Туреччини, де стартують переговори в Стамбулі — новий, третій за ліком раунд діалогу між Україною та Росією. На порядку денному — обговорення конкретних безпекових гарантій, умов припинення вогню, а також гуманітарних питань, зокрема повернення всіх військовополонених та депортованих дітей.

Делегація України в Стамбулі

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації указом №539, що оприлюднений на сайті глави держави. Очолити дегелегацію доручено Секретарю Ради національної безпеки та оборони Рустему Умєрову.

Склад команди демонструє залучення фахівців найвищого рівня з усіх ключових силових, розвідувальних та дипломатичних відомств.

Ключову роль у команді відіграє військовий блок.

Він представлений одразу двома заступниками начальника Генерального штабу ЗСУ — Євгенієм Острянським та Олексієм Шевченком. Їх підтримують представники окремих видів військ: заступник начальника штабу Командування ВМС Олександр Дьяков та заступник начальника штабу командування Повітряних Сил Євген Шинкарьов.

Операційну та юридичну глибину Генштабу забезпечують старший офіцер Головного оперативного управління Олександр Шеріхов та начальник відділу міжнародного права центрального юридичного управління Андрій Фомін.

Не менш важливим є розвідувальний компонент делегації, до якого увійшли заступник голови Служби безпеки України Олександр Поклад, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький та перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський.

Їхня участь свідчить про готовність обговорювати найчутливіші теми — від обміну полоненими до механізмів верифікації та гарантій безпеки.

Завершує цю потужну конструкцію група, що відповідає за політико-дипломатичну та гуманітарну рамку.

До неї входять радник керівника Офісу президента Олександр Бевз та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, який забезпечує дипломатичну лінію.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Юрій Ковбаса акцентує на гуманітарному вимірі, а офіцер протоколу Георгій Кузьмичов відповідає за організаційне забезпечення роботи делегації.

Які питання обговорюватимуть на перегорах у Стамбулі

На порядку денному цих переговорів у Стамбулі українська сторона планує зосередитись на кількох пріоритетних гуманітарних та стратегічних питаннях. Йдеться про повернення всіх військовополонених, повернення всіх незаконно депортованих українських дітей та підготовку умов для проведення саміту на рівні лідерів держав.

Водночас атмосфера навколо зустрічі залишається напруженою. Кремль, за словами його речника Дмитра Пєскова, не очікує жодних проривів від цього раунду, що може свідчити про намагання Росії затягнути процес та применшити значення діалогу. Незважаючи на це, українська делегація налаштована на прагматичну та важку роботу.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна розпочала розробку власної балістичної зброї.

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