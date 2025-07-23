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Переговори в Стамбулі — хто представить Україну у третьому раунді

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Липня 2025, 11:55
Переговори в Стамбулі — хто представить Україну у третьому раунді
Фото Сайт президента України

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