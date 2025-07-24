Результати переговорів у Стамбулі: коли зустрінуться Путін і Зеленський

Учора, 23 липня, завершився третій етап мирних переговорів Росії з Україною. Переговори традиційно пройшли у Стамбулі. Вони проходили без ЗМІ та тривали менш як годину. Про що вдалося домовитися Україні з Росією і чи наблизилася наша держава до миру вчора?

Результати переговорів у Стамбулі: про що домовилися сторони

На початку переговорів виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан з коротким вступним словом. Він повідомив, що Туреччина має мету — закінчити криваву війну у найшвидші терміни.

Українську делегацію очолив теперішній секретар РНБО Рустем Умєров. Після завершення переговорів він відзвітував, що Україна запропонувала провести зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна вже до кінця серпня 2025.

Україна готова до припинення вогню вже сьогодні. Технічні механізми відомі. Єдина перешкода – відсутність політичного рішення у Кремлі.

Умєров озвучив російській стороні три пріоритети, визначені президентом:

Повне і безумовне припинення вогню. У тому числі припинення ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Організація зустрічі лідерів України та Росії до кінця серпня за участі інших країн, зокрема лідера Туреччини Ердогана. Повернення всіх полонених військових, цивільних, депортованих дітей.

Мир можливий. Але для цього Москва має змінити підхід: від ультиматумів – до відповідальності, від війни – до рішень, — підсумував Умєров.

Секретар РНБО додав, що Україна очікує на подальші обміни військовополоненими.

Російську делегацію, як і всі минулі рази, очолював помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Після завершення переговорів він заявив, що “прямо зараз” триває обмін полоненими 250 на 250. Мединський додав, що Росія повернула Україні понад 7000 тіл бійців, а натомість отримала лише невелику кількість тіл своїх військових.

За його словами, невдовзі проведуть обмін 1200 на 1200. Обмінюватимуть не лише військових, а й цивільних українців, і росіян. Росія запропонувала Україні передати ще 3000 тіл українських військових.

Росіяни заявили, що Україна утримує 30 жителів Курської області, яких вони готові обміняти на українських військових чи інших людей. Наприкінці доповіді Мединський запропонував створити три робочі групи, які працюватимуть онлайн.

Україна згодилася розглянути такий варіант. Крім усього, росіяни запропонували короткі припинення вогню на 1-2 доби для вивозу поранених і загиблих.

А щодо українських депортованих дітей він заявив, що велика кількість з них ніколи не були у Росії.

Реакція Зеленського на результат переговорів

Президент України Володимир Зеленський написав, що росіяни проігнорували пріоритет України про повне припинення вогню.

У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і Привозу в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині.

— Росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах, — підсумував президент.

Раніше ми розповідали про останній пакет санкцій, які отримала Росія за війну.

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