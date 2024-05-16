Россияне расстреливают гражданских в Волчанске! Враг похищает и закрывает людей в подвалах

Россияне активизировали свое наступление на Харьковскую область. Почти неделю длятся жестокие бои и кровавое наступление российских оккупантов на Волчанск.

ВСУ отбивают атаку за атакой, однако врагу удалось прорваться в северной части города. К сожалению, стало известно, что россияне расстреливают гражданских в Волчанске.

Россияне расстреливают гражданских в Волчанске

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что в северной части Волчанска, где продолжаются активные бои, российские оккупанты берут гражданских жителей в плен и расстреливают наших граждан.

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До сегодняшнего дня, 16 мая, Нацполиция проводила эвакуацию мирных жителей, несмотря на угрозы и обстрелы.

Вражеские войска, которые смогли закрепиться в Волчанске и вблизи города, не давали возможности мирным жителям эвакуироваться и спасать свои жизни. Украинцев начали похищать и сгонять в подвалы.

Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков — россияне его убили, — сообщил Игорь Клименко.

Следователи Нацполиции возбудили уголовное производство по фактам нарушения правил и обычаев войны. Эвакуация гражданских Национальной полицией Украины продолжается, несмотря на зверства россиян.

Раньше мы рассказывали, какая ситуация в Волчанске.

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