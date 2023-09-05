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Продавали студенческие билеты и рассказывали о тайных тропах за границу: СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 сентября 2023, 18:30
СБУ

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