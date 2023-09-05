Продавали студенческие билеты и рассказывали о тайных тропах за границу: СБУ ликвидировала новые схемы уклонения от призыва

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать схемы, которые придумывают как уклонисты, так и помогающие им правонарушители. Сегодня, 5 сентября, на официальном сайте СБУ появилась информация о разоблачении еще пяти новых схем уклонения граждан призывного возраста от мобилизации и нелегального выезда за границу.

Пять новых схем уклонистов, разоблаченных СБУ

В Тернопольской области военным контрразведчикам СБУ удалось задержать работника районного военкомата. Мужчина предлагал помочь уклонистам поступить на обучение в одно из местных учреждений высшего образования с помощью собственных связей. Таким образом, мужчины могли избежать мобилизации.

За свои услуги чиновник просил две тысячи долларов, чтобы освободить от службы одного уклониста.

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В Ивано-Франковской области разоблачен более простой способ уклонения от службы, но не менее незаконный. Два местных жителя за деньги помогали лицам призывного возраста переправляться на квадроциклах через леса Карпат в ЕС.

Более сложным путем пошли правонарушители в Ровенской области. Коррупционная схема позволяла брать на работу потенциальных призывников в качестве менеджеров одного из агрохолдингов, чтобы те могли уехать из страны под предлогом командировки.

В Закарпатской области двое местных жителей воспользовались похожей схемой, как в Ивано-Франковской области, и за денежное вознаграждение подсказывали уклонистам, где находится тропа в лесу, которой скрыто можно пересечь границу.

В Николаеве местный житель пытался подкупить старшего офицера военкомата, чтобы не идти на службу. Но чиновник сразу доложил руководству и задокументировал преступные действия уклоняющегося. Это помогло задержать нарушителя.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы.

Задержать уклонистов и коррупционеров удалось СБУ в сотрудничестве с Национальной полицией и Госпогранслужбой при процессуальном руководстве прокуратуры.

Также ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, когда будут известны имена уклонистов, пытавшихся подкупить ВЛК.

Фото: СБУ

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