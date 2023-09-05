Продавали студентські квитки та виказували таємні стежки за кордон: СБУ ліквідувала нові схеми ухилення від призову

Служба безпеки України продовжує викривати схеми, які вигадують як ухилянти, так і правопорушники, які їм допомагають. Сьогодні, 5 вересня, на офіційному сайті СБУ з’явилась інформація про викриття ще п’яти нових схем ухилення громадян призовного віку від мобілізації та нелегального виїзду за кордон.

П’ять нових схем ухилянтів, які викрила СБУ

У Тернопільській області військовим контррозвідникам СБУ вдалось затримати працівника районного військкомату. Чоловік пропонував допомогти ухилянтам вступити на навчання до одного з місцевих закладів вищої освіти за допомогою власних зв’язків. Таким чином чоловіки могли уникнути мобілізації.

За свої послуги посадовець просив дві тисячі доларів, аби звільнити від служби одного ухилянта.

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В Івано-Франківській області було викрито більш простий спосіб ухилення від служби, але не менш незаконний. Двоє місцевих жителів за гроші допомагали особам призовного віку переправлятись на квадроциклах через ліси Карпат до території ЄС.

Складнішим шляхом пішли правопорушники в Рівненській області. Корупційна схема дозволяла брати на роботу потенційних призовників як менеджерів одного з агрохолдингів, щоб ті могли виїхати з країни під приводом відрядження.

У Закарпатській області двоє місцевих жителів скористались схожою схемою, як на Івано-Франківщині, та за грошову винагороду підказували ухилянтам, де знаходиться стежка у лісі, якою приховано можна перетнути кордон.

У Миколаєві місцевий житель намагався підкупити старшого офіцера військкомату, щоб не йти на службу. Та посадовець одразу доповів керівництву та задокументував злочинні дії ухилянта. Це й допомогло затримати порушника.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до дев’ять років в’язниці.

Затримати ухилянтів та корупціонерів вдалось СБУ у співпраці з Національною поліцією та Держприкордонслужбою за процесуального керівництва прокуратури.

Також раніше секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів, коли будуть відомі імена ухилянтів, які намагались підкупити ВЛК.

Фото: СБУ

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