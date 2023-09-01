Фейкова непридатність до служби: Данілов розповів, коли будуть відомі імена ухилянтів

Після проведення засідання РНБО щодо діяльності військово-лікарських комісій 30 серпня, президент України Володимир Зеленський оголосив, що буде проведено комплексну перевірку обґрунтованості рішень ВЛК.

Зокрема йдеться про ті висновки, які стосуються визначення інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року. Адже вони можуть бути повʼязані з корупцією.

Також президент наголосив, що за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі цих рішень виїхали за кордон. Сьогодні, 1 вересня, в ефірі марафону Єдині новини секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов зазначив, що імена як лікарів, які видавали документи про фальшиву непридатність, так і тих осіб, які їх отримали незаконно, скоро стануть відомі.

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Хто проводить перевірку рішень ВЛК

Олексій Данілов пояснив, що перевіряти ВЛК має право Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Процес вже розпочався й за два-три тижні стануть відомі імена тих, хто вдався до неправомірної діяльності.

За час перевірок вже було виявлено кричущі випадки фейкової непридатності, зокрема висновки, що в людини одна нирка чи просто дослівне повторення однакових діагнозів у різних людей. Тому всі ці рішення будуть підлягати перевірці в законний спосіб.

— Якщо людина дійсно є непридатна, — їй нема чого лякатися. Спокійно буде перевірена документація, якщо ви перебували в стаціонарі, якщо ви до цього хворіли.

Але якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося.

Що ж стосується покарання ухилянтів, то поки секретар РНБО не розповідає, що на них чекає. Спершу важливо дізнатись їхні імена, а вже потім вирішувати, що з ними робити. Адже таких фактів було виявлено вже чимало у різних областях.

Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі прізвища, імена, по батькові всіх цих лікарів буде обов’язково відомо. З прізвищами тих, хто отримав від них таку “допомогу”. Цей процес вже йде. Давайте наберемося терпіння і побачимо результати цієї роботи.

Та навіть коли рішення ВЛК абсолютно законне, не завжди знаєш, чого після нього чекати. Читай, де можуть служити обмежено придатні особи в Україні.

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