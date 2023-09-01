Фейковая непригодность к службе: Данилов рассказал, когда будут известны имена уклонистов

После проведения заседания СНБО по деятельности военно-врачебных комиссий, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что будет проведена комплексная проверка обоснованности решений ВВК.

В частности, речь идет о тех выводах, которые касаются определения инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с 24 февраля 2022 года. Они могут быть связаны с коррупцией.

Также президент подчеркнул, что по результатам проверки будут сделаны выводы по тем лицам, которые на основе этих решений выехали за границу. Сегодня, 1 сентября, в эфире марафона Єдині новини секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что имена как врачей, выдававших документы о фальшивой непригодности, так и получивших их незаконно, скоро станут известны.

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Кто проводит проверку решений ВЛК

Алексей Данилов объяснил, что проверять ВЛК имеет право Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Процесс уже начался и через две-три недели станут известны имена тех, кто прибег к неправомерной деятельности.

За время проверок уже были обнаружены вопиющие случаи фейковой непригодности, в том числе выводы, что у человека одна почка или просто дословное повторение одинаковых диагнозов у разных людей. Поэтому все эти решения будут подлежать проверке законным способом.

— Если человек действительно непригоден, — ему нечего пугаться. Спокойно будет проверена документация, если вы находились в стационаре, если вы до этого болели.

Но если так произошло, что вы были здоровым человеком с 18 до 45 лет, условно говоря, и после 24 февраля внезапно начали болеть, то нужно просто посмотреть, что произошло.

Что же касается наказания уклонистов, то пока секретарь СНБО не рассказывает, что их ждет. Сначала важно узнать их имена, а потом решать, что с ними делать. Ведь таких фактов было обнаружено уже немало в разных областях.

Если доказывают соответствующие органы, что было совершено преступление, все фамилии, имена, отчество всех этих врачей будет обязательно известно. С фамилиями тех, кто получил от них такую “помощь”. Этот процесс уже идет. Давайте наберемся терпения, и увидим результаты этой работы.

И даже когда решение ВЛК абсолютно законно, не всегда знаешь, чего после ждать. Читай, где могут служить ограниченно пригодные лица в Украине.

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