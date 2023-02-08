Війна в Україні

Щоб не бути ухилянтом(-ою): як дізнатися, чи прийшла повістка у військкомат

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Лютого 2023, 16:15
Повістка у військкомат 2023: як дізнатися, чи прийшла повістка
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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