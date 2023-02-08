Щоб не бути ухилянтом(-ою): як дізнатися, чи прийшла повістка у військкомат

В умовах воєнного стану в Україні призивають військовозобов’язаних. Як дізнатися, чи прийшла повістка у військкомат 2023 і як вона приходить? Читай у нашому матеріалі про всі способи, як можна дізнатися про повістку.

Повістка у військкомат 2023: як дізнатися, чи прийшла повістка

Якщо ти живеш не за місцем прописки або цікавишся, як приходять повістки, ми розповімо, як дізнатися, чи прийшла повістка у військкомат. Щоб не бути ухилянтом (ухилянткою), потрібно знати, яким чином вручають такий документ.

Часто буває так, що повістку вручають за місцем прописки, але якщо ти живеш в іншому місці, дізнатися про неї буде складніше, а тебе можуть вважати таким(-ою), хто ухиляється від призову. Це карається законом.

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Дізнатися про повістку можна так:

Повістка може бути вручена тобі особисто в будь-якому місці. Це не заборонено законодавством. Вручити її можуть люди, уповноважені Територіальним центром комплектування.

Тобто, єдиним можливим способом дізнатися про повістку, є — отримати її особисто. Інших способів законом не передбачено.

Хто може вручити повістку: перелік осіб

За законом, повістку можуть вручати люди, уповноважені Територіальним центром комплектування. Це не обов’язково має бути представник військкомату. Вручити повістку можуть:

Посадові особи районного чи міського військового комісаріату, Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Органи місцевого самоврядування. Роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Власники будинків. Посадові особи. Співробітники поліції.

Чи приходить повістка в Дію

Відповідно до постанови Кабміну, у Дії незабаром має з’явитися військовий квиток. У коментарі для УНІАН керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік розповів про повістки:

Не варто хвилюватися. Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань, — повідомив Мстислав Банік.

Тому отримати повістку через Дію нині неможливо.

Раніше ми розповідали про правила вручення повістки в Україні під час воєнного стану.

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