Щоб не бути ухилянтом(-ою): як дізнатися, чи прийшла повістка у військкомат

В умовах воєнного стану в Україні призивають військовозобов’язаних. Як дізнатися, чи прийшла повістка у військкомат 2023 і як вона приходить? Читай у нашому матеріалі про всі способи, як можна дізнатися про повістку.
Якщо ти живеш не за місцем прописки або цікавишся, як приходять повістки, ми розповімо, як дізнатися, чи прийшла повістка у військкомат. Щоб не бути ухилянтом (ухилянткою), потрібно знати, яким чином вручають такий документ.
Часто буває так, що повістку вручають за місцем прописки, але якщо ти живеш в іншому місці, дізнатися про неї буде складніше, а тебе можуть вважати таким(-ою), хто ухиляється від призову. Це карається законом.
Дізнатися про повістку можна так:
Тобто, єдиним можливим способом дізнатися про повістку, є — отримати її особисто. Інших способів законом не передбачено.
Тобто, єдиним можливим способом дізнатися про повістку, є — отримати її особисто. Інших способів законом не передбачено.
За законом, повістку можуть вручати люди, уповноважені Територіальним центром комплектування. Це не обов’язково має бути представник військкомату. Вручити повістку можуть:
Відповідно до постанови Кабміну, у Дії незабаром має з’явитися військовий квиток. У коментарі для УНІАН керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік розповів про повістки:
Не варто хвилюватися. Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань, — повідомив Мстислав Банік.
Не варто хвилюватися. Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань, — повідомив Мстислав Банік.
Тому отримати повістку через Дію нині неможливо.
Раніше ми розповідали про правила вручення повістки в Україні під час воєнного стану.
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