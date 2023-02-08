Чтобы не быть “уклонистом”: как узнать, пришла ли повестка в военкомат

В условиях военного положения в Украине призывают военнообязанных. Как узнать, пришла ли повестка в военкомат 2023 и как она приходит? Читай в нашем материале все способы, как можно узнать о повестке.
Если ты живешь не по месту прописки или интересуешься, как приходят повестки, мы расскажем, как узнать, пришла ли повестка в военкомат. Чтобы не быть уклоняющимся (уклоняющейся), нужно знать, как вручают такой документ.
Часто бывает так, что повестку вручают по месту прописки, но если ты живешь в другом месте, узнать о ней будет сложнее, а тебя могут считать уклоняющимся от призыва. Это наказуемо законом.
Узнать о повестке можно так:
То есть, единственным возможным способом узнать о повестке, является получить ее лично. Других способов законом не предусмотрено.
То есть, единственным возможным способом узнать о повестке, является получить ее лично. Других способов законом не предусмотрено.
По закону, повестку могут вручать люди, уполномоченные Территориальным центром комплектования. Это не обязательно должен быть представитель военкомата. Вручить повестку могут:
Согласно постановлению Кабмина, в Дие в скором времени должен появиться военный билет. В комментарии для УНИАН руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал о повестках:
Не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает вручения повесток через Дию. В нашем плане работы пока нет таких задач, — сообщил Мстислав Баник.
Не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает вручения повесток через Дию. В нашем плане работы пока нет таких задач, — сообщил Мстислав Баник.
Поэтому получить повестку через Дию сейчас невозможно.
Ранее мы рассказывали о правилах вручения повестки в Украине во время военного положения.
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