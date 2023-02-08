Чтобы не быть “уклонистом”: как узнать, пришла ли повестка в военкомат

В условиях военного положения в Украине призывают военнообязанных. Как узнать, пришла ли повестка в военкомат 2023 и как она приходит? Читай в нашем материале все способы, как можно узнать о повестке.

Повестка в военкомат 2023: как узнать, пришла ли повестка

Если ты живешь не по месту прописки или интересуешься, как приходят повестки, мы расскажем, как узнать, пришла ли повестка в военкомат. Чтобы не быть уклоняющимся (уклоняющейся), нужно знать, как вручают такой документ.

Часто бывает так, что повестку вручают по месту прописки, но если ты живешь в другом месте, узнать о ней будет сложнее, а тебя могут считать уклоняющимся от призыва. Это наказуемо законом.

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Узнать о повестке можно так:

Повестка может быть вручена тебе лично в любом месте. Это не запрещено законодательством. Вручить ее могут люди, уполномоченные Территориальным центром комплектования.

То есть, единственным возможным способом узнать о повестке, является получить ее лично. Других способов законом не предусмотрено.

Кто может вручить повестку: список лиц

По закону, повестку могут вручать люди, уполномоченные Территориальным центром комплектования. Это не обязательно должен быть представитель военкомата. Вручить повестку могут:

Должностные лица районного или городского военного комиссариата, Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Органы местного самоуправления. Работодатели, руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности. Владельцы домов. Должностные лица. Сотрудники полиции.

Приходит ли повестка в Дию

Согласно постановлению Кабмина, в Дие в скором времени должен появиться военный билет. В комментарии для УНИАН руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал о повестках:

Не стоит беспокоиться. Ни это постановление, ни какое-либо другое не предусматривает вручения повесток через Дию. В нашем плане работы пока нет таких задач, — сообщил Мстислав Баник.

Поэтому получить повестку через Дию сейчас невозможно.

Ранее мы рассказывали о правилах вручения повестки в Украине во время военного положения.

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