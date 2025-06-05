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Разрешат ли службу после 60 лет: ВР поддержала в первом чтении законопроект 13229

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 июня 2025, 15:00
служба после 60 лет
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