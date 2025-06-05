Разрешат ли службу после 60 лет: ВР поддержала в первом чтении законопроект 13229

В Украине длится общая мобилизация, и под нее не попадают те, кому более 60 лет. В то же время есть немало желающих присоединиться к войску в таком возрасте. Учитывая запрос, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о службе после 60 лет. Что об этом известно и будет ли такая служба добровольной?

Добровольная служба для 60-летних: ВР поддержала законопроект

Напомним, украинское войско имеет целью омолаживать средний возраст бойца, именно поэтому сейчас не призывают людей старше 50 лет, а также создают мотивационные программы для молодежи. К тому же предельный возраст пребывания на службе — до 45 лет.

Находиться на службе до 50, 55 и 60 лет могут сейчас военные высшего офицерского состава. В 2025 году 60-летние мужчины по законам Украины не подлежат мобилизации. Их исключают из военного учета.

Но продолжить службу по достижении этого возраста пока могут по собственному желанию и удовлетворительному состоянию здоровья только военные высшего офицерского состава.

Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о разрешении на прохождение службы по контракту для мужчин 60 лет. За законопроект 13229 проголосовали 297 народных депутатов.

Согласно документу, на период войны в Украине планируют разрешить военную службу по контракту людям 60+ лет. Для этого потребуется письменное согласие командира воинской части, заключение ВЛК о пригодности и желание воина служить по контракту.

Они смогут занимать должности рядового, сержантского или старшинского состава, младшего или старшего офицерского состава (если были уволены со службы после 1 января 2015).

Срок контракта — один год с возможностью заключения дальнейших контрактов. Однако у Минобороны были замечания к документу, ведь там рекомендовали привлекать военных старше 60 лет только на небоевые должности, где незначительная физическая нагрузка.

— Минобороны не поддерживается идея привлечения на военную службу в период действия военного положения лиц в возрасте от 60 лет при условии, что такие лица не будут привлекаться к участию в ведении военными формированиями военных (боевых) действий, за исключением случаев защиты своего здоровья и жизни, а также здоровья и жизней других военнослужащих и гражданских лиц во время отражения внезапного нападения, — говорилось в заключении Министерства.

Закон ждет второе чтение. В случае его принятия лица, старше 60 лет, смогут служить по контракту во время войны.

Раньше мы рассказывали, как проходит мобилизация офицеров запаса.

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