Чи дозволять службу після 60 років: ВР підтримала у першому читанні законопроект 13229

В Україні триває загальна мобілізація, та під неї не потрапляють ті, кому понад 60 років. Водночас є чимало охочих долучитися до війська у такому віці. З огляду на запит, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект про службу після 60 років. Що про це відомо і чи буде така служба добровільною?

Добровільна служба для 60-річних: ВР підтримала законопроект

Нагадаємо, що українське військо має на меті омолоджувати середній вік бійця, саме тому нині не призивають людей, старших за 50 років, а також створюють мотиваційні програми для молоді. До того ж граничний вік перебування на службі — до 45 років.

Перебувати на службі до 50, 55 та 60 років можуть зараз військові вищого офіцерського складу. У 2025 році 60-річні чоловіки за законами України не підлягають мобілізації. Їх виключають з військового обліку.

Проте продовжити службу після досягнення цього віку поки що можуть за власним бажанням і задовільним станом здоров’я лише військові вищого офіцерського складу.

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроект про дозвіл на проходження служби за контрактом для чоловіків 60+ років. За законопроект 13229 проголосували 297 народних депутатів.

За документом, на період війни в Україні планують дозволити військову службу за контрактом людям 60+ років. Для цього знадобиться письмова згода командира військової частини, висновок ВЛК про придатність і бажання воїна служити за контрактом.

Вони зможуть обіймати посади рядового, сержантського або старшинського складу, молодшого або старшого офіцерського складу (якщо були звільнені зі служби після 1 січня 2015 року).

Термін контракту — один рік із можливістю укладення подальших контрактів. Проте у Міноборони були зауваження до документу, адже там рекомендували залучати військових старших за 60 років лише на небойові посади, де незначне фізичне навантаження.

— Міноборони не підтримується ідея залучення на військову службу у період дії воєнного стану осіб віком від 60 років за умови, що такі особи не будуть залучатися до участі у ведені військовими формуваннями воєнних (бойових) дій, за винятком випадків захисту свого здоров’я і життя, а також здоров’я і життя інших військовослужбовців і цивільних осіб під час відбиття раптового нападу, — йшлося у висновку Міністерства.

На законопроект чекає друге читання. У випадку його ухвалення особи, старші за 60 років, зможуть служити за контрактом під час війни.

Раніше ми розповідали, як проходить мобілізація офіцерів запасу.

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