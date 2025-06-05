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Чи дозволять службу після 60 років: ВР підтримала у першому читанні законопроект 13229

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Червня 2025, 15:00
служба після 60 років
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