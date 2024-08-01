Мобілізація після 50 років: чи будуть знижувати призовний вік в Україні

Новий закон про мобілізацію вже кілька місяців, як набрав чинності. З чоловіками до 25 років і про мінімальний призовний вік — усе зрозуміло. Та більше питань тепер мають чоловіки 50+. Чи можлива мобілізація після 50 років — розбираємося у матеріалі.
Максимальний призовний вік в Україні станом на 2024 рік — 60 років.
Поки уряд не має планів щодо зменшення чи підвищення такого віку. Наразі, відповідно до закону Про військовий обов’язок і військову службу, граничний вік перебування на військовій службі такий:
У законі йдеться, що військові, які досягли граничного віку і мають бажання служити далі, за наявності висновку ВЛК про придатність, можуть продовжити службу ще до 5 років.
Відповідно до закону про мобілізацію, призову по мобілізації підлягають військовозобов’язані від 25 до 60 років. До 25 років вони можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Після 25 і до 60 — примусово.
Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів для Фактів ICTV, до якого віку в Україні під час війни можуть забрати на службу. Першочергово це запас військовозобов’язаних першої та другої категорій.
Перша — це ті, хто пройшов військову службу та здобув ВОС. Друга — ті, хто не здобули ВОС, або не проходили службу взагалі. Військовозобов’язані запасу поділяються на розряди за віком. Перший розряд — до 35 років, другий — до 60 років.
Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку, — каже адвокат.
Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку, — каже адвокат.
Проте, як ми зазначали вище, службу можна продовжити за власним бажанням. Адвокат додав, мобілізувати можуть:
Раніше ми розповідали про мобілізацію вчителів.
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