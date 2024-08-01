Мобілізація після 50 років: чи будуть знижувати призовний вік в Україні

Новий закон про мобілізацію вже кілька місяців, як набрав чинності. З чоловіками до 25 років і про мінімальний призовний вік — усе зрозуміло. Та більше питань тепер мають чоловіки 50+. Чи можлива мобілізація після 50 років — розбираємося у матеріалі.

Мобілізація після 50 років: чи зменшать максимальний призовний вік

Максимальний призовний вік в Україні станом на 2024 рік — 60 років.

Поки уряд не має планів щодо зменшення чи підвищення такого віку.

Наразі, відповідно до закону Про військовий обов’язок і військову службу, граничний вік перебування на військовій службі такий:

для військових рядового, сержантського і старшинського складу, які служать за контрактом — до 45 років;

для військових молодшого офіцерського складу — до 45 років;

для військових старшого офіцерського складу: майорів (капітанів 3 рангу), підполковників (капітанів 2 рангу) — до 50 років; полковників (капітанів 1 рангу) — до 55 років;

для військових вищого офіцерського складу — до 60 років;

для військовозобов’язаних та резервістів, які призиваються під час мобілізації — до досягнення граничного віку (60 років), вищого офіцерського складу (65 років).

У законі йдеться, що військові, які досягли граничного віку і мають бажання служити далі, за наявності висновку ВЛК про придатність, можуть продовжити службу ще до 5 років.

Відповідно до закону про мобілізацію, призову по мобілізації підлягають військовозобов’язані від 25 до 60 років. До 25 років вони можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Після 25 і до 60 — примусово.

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Юрист та адвокат Ростислав Кравець розповів для Фактів ICTV, до якого віку в Україні під час війни можуть забрати на службу. Першочергово це запас військовозобов’язаних першої та другої категорій.

Перша — це ті, хто пройшов військову службу та здобув ВОС. Друга — ті, хто не здобули ВОС, або не проходили службу взагалі. Військовозобов’язані запасу поділяються на розряди за віком. Перший розряд — до 35 років, другий — до 60 років.

Чоловіки, які досягли 60 років, не підлягають мобілізації, оскільки набули граничного віку перебування в запасі ЗСУ. Після досягнення граничного віку чоловіка виключають з військового обліку, — каже адвокат.

Проте, як ми зазначали вище, службу можна продовжити за власним бажанням. Адвокат додав, мобілізувати можуть:

військових, які закінчили службу до 24 лютого 2022 року, не досягли граничного віку і придатні за станом здоров’я;

придатних за станом здоров’я чоловіків без військового досвіду віком до 60 років;

придатних за станом здоров’я чоловіків віком до 60 років, які вибрали службу за контрактом;

обмежено придатних під час воєнного стану з військовим досвідом та без нього віком до 60 років;

людей з інвалідністю за умови добровільної мобілізації;

людей, які мають право на відстрочку, за умови добровільної мобілізації.

Раніше ми розповідали про мобілізацію вчителів.

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