Мобилизация после 50 лет: будут ли снижать призывной возраст в Украине

Новый закон о мобилизации уже несколько месяцев, как вступил в силу. С мужчинами до 25 лет и о минимальном призывном возрасте все понятно. Но больше вопросов теперь у мужчин 50+. Возможна ли мобилизация после 50 лет — разбираемся в материале.
Максимальный призывной возраст в Украине по состоянию на 2024 год — 60 лет.
Пока у правительства нет планов по уменьшению или повышению такого возраста. Сейчас, согласно закону О воинской обязанности и военной службе, предельный возраст пребывания на военной службе таков:
В законе говорится, что военные, которые достигли предельного возраста и хотят служить дальше, при наличии решения ВЛК о пригодности, могут продлить службу еще до 5 лет.
Согласно закону о мобилизации, призыву по мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. До 25 лет они могут быть мобилизованы только по собственному желанию. После 25 и до 60 — принудительно.
Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал для Фактов ICTV, до какого возраста в Украине во время войны могут забрать на службу. В первую очередь это запас военнообязанных первой и второй категорий.
Первая — это те, кто прошел военную службу и получил ВУС. Вторая — те, кто не получил ВУС или не проходили службу вообще. Военнообязанные запасы делятся на разряды по возрасту. Первый разряд — до 35 лет, второй — до 60 лет.
Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета, — говорит адвокат.
Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета, — говорит адвокат.
Однако, как мы отмечали выше, службу можно продлить по собственному желанию. Адвокат добавил, мобилизовать могут:
Раньше мы рассказывали о мобилизации учителей.
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