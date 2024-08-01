Мобилизация после 50 лет: будут ли снижать призывной возраст в Украине

Новый закон о мобилизации уже несколько месяцев, как вступил в силу. С мужчинами до 25 лет и о минимальном призывном возрасте все понятно. Но больше вопросов теперь у мужчин 50+. Возможна ли мобилизация после 50 лет — разбираемся в материале.

Мобилизация после 50 лет: уменьшат ли максимальный призывной возраст

Максимальный призывной возраст в Украине по состоянию на 2024 год — 60 лет.

Пока у правительства нет планов по уменьшению или повышению такого возраста. Сейчас, согласно закону О воинской обязанности и военной службе, предельный возраст пребывания на военной службе таков:

для военных рядового, сержантского и старшинского состава, служащих по контракту — до 45 лет;

до 45 лет; для военных младшего офицерского состава — до 45 лет;

до 45 лет; для военных старшего офицерского состава: майоров (капитанов 3 ранга), подполковников (капитанов 2 ранга) — до 50 лет; полковников (капитанов 1 ранга) — до 55 лет;

до 50 лет; полковников (капитанов 1 ранга) до 55 лет; для военных высшего офицерского состава — до 60 лет;

до 60 лет; для военнообязанных и резервистов, призываемых во время мобилизации — до достижения предельного возраста (60 лет), высшего офицерского состава (65 лет).

В законе говорится, что военные, которые достигли предельного возраста и хотят служить дальше, при наличии решения ВЛК о пригодности, могут продлить службу еще до 5 лет.

Согласно закону о мобилизации, призыву по мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет. До 25 лет они могут быть мобилизованы только по собственному желанию. После 25 и до 60 — принудительно.

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Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал для Фактов ICTV, до какого возраста в Украине во время войны могут забрать на службу. В первую очередь это запас военнообязанных первой и второй категорий.

Первая — это те, кто прошел военную службу и получил ВУС. Вторая — те, кто не получил ВУС или не проходили службу вообще. Военнообязанные запасы делятся на разряды по возрасту. Первый разряд — до 35 лет, второй — до 60 лет.

Мужчины, достигшие 60 лет, не подлежат мобилизации, поскольку достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ. После достижения предельного возраста мужчину исключают из военного учета, — говорит адвокат.

Однако, как мы отмечали выше, службу можно продлить по собственному желанию. Адвокат добавил, мобилизовать могут:

военных, окончивших службу до 24 февраля 2022 года, которые не достигли предельного возраста и пригодны по состоянию здоровья;

пригодных по состоянию здоровья мужчин без военного опыта младше 60 лет;

пригодных по состоянию здоровья мужчин до 60 лет, которые выбрали службу по контракту;

ограниченно пригодных во время военного положения с военным опытом и без него в возрасте до 60 лет;

людей с инвалидностью при условии добровольной мобилизации;

людей, имеющих право на отсрочку, при условии добровольной мобилизации.

Раньше мы рассказывали о мобилизации учителей.

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